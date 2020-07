Iris Mittenaere: son tailleur ouvert sans rien en dessous, on voit tout, les fans adorent !

Au mois de mai, Iris Mittenaere aurait dû se rendre sur la croisette à l’occasion du Festival de Cannes où le gratin du cinéma se réunit. Confinée dans la capitale, la splendide jeune femme est toujours aussi ravissante et a révélé de jolis choses à ses fans.

Iris Mittenaere avait prévu d’aller, au mois de mai, dans le Sud de la France pour fouler le tapis rouge de Cannes devait cette année encore assister au Festival de Cannes. C’est toujours un rendez-vous majeur pour les producteurs et les acteurs et actrices. De nombreux événements, projections et soirées se déroulent sur la célèbre promenade cannoise. Les starlettes essayent de capter un peu de lumière à l’occasion de cet événement international. Le festival de Cannes est tout simplement le plus grand festival de cinéma au monde. L’ex compagne de Kev Adams avait prévu de faire le déplacement en sa qualité d’ancienne Miss France.

La semaine dernière, elle a indiqué qu’elle regrettait beaucoup de ne pas avoir pu aller à Cannes, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier. C’est aussi la mort dans l’âme que les organisateurs ont dû annuler la manifestation. Thierry Frémaux, l’un des organisateurs avait déjà prévu une sélection de films particulièrement alléchante et le réalisateur américain Spike Lee devait être le président du jury.

Pendant ce temps, on a pu voir Iris Mittenaere prendre la pose dans la capitale. La petite amie de Diego El Glaoui, devrait bientôt habiter avec son cher e tendre dans un nouvel appartement. Vêtue d’un tailleur pantalon jaune qui laissait apercevoir ses plus belles choses.

Sur le pont Alexandre III, la jeune femme a indiqué à ses admirateurs : « Tuxedo. Y a-t-il un genre de vêtement que vous aimez à la folie ? Si je devais choisir les costumes de toutes les couleurs, les formes, j’aurais aimé en porter un dingue au festival de Cannes pour changer des robes … Un avis ? ». La jeune femme a l’habitude de porter des tenues toujours très élégantes qui lui vont à ravir.

De nombreux messages

Et ses fans l’ont couvert de compliments sur les réseaux sociaux. Les commentaires admiratifs se sont multipliés. Il faut dire qu’elle est très suivie sur Instagram. Nathalie Marquay Pernaut a aussi beaucoup apprécié. « Même dans un sac poubelle tu resteras magnifique. Je t’embrasse fort ».

Voir cette publication sur Instagram It’s friday !! Swipe for a smile 😁 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 29 Mai 2020 à 1 :33 PDT

Iris Mittenaere a vraiment une silhouette de folie et elle entretien son corps en faisant du sport et en faisant attention à son alimentation. Durant le confinement, elle a multiplié les messages pour ses abonnés et a pu donner de nombreux conseils beauté. C’est une influenceuse qui est très prescriptrice. Par ailleurs, la sublime jeune femme a aussi révèle ses recettes de cuisine fétiches et ses conseils maquillages. Elle mange de manière équilibrée et évite le gras et sucre. Durant le confinement, Iris Mittenaere a aussi fait beaucoup de sport et d’exercices.