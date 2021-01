Iris Mittenaere souhaite, avec ardeur, un bon anniversaire à son amoureux, sa déclaration d’amour enflammée

Iris Mittenaere est en couple avec le superbe Diego El Glaoui depuis plus d’un an. Leur histoire d’amour n’a de cesse de fasciner leurs fans respectifs. Et pour cause, ils sont tous les deux des personnes inspirantes, superbes et pour couronner le tout, ils ont les mêmes aspirations dans la vie. Iris Mittenaere en a donc profité, en adressant un message d’anniversaire à son amoureux, pour lui dire à quel point elle l’aime. De quoi faire fondre le cœur de Diego El Glaoui et celui des internautes évidemment. LDpeople revient sur la décoration de Miss Univers 2016. Sortez les mouchoirs!

Iris Mittenaere adresse un message d’anniversaire enflammé à son amoureux

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne se quittent plus. Ils font tout ensemble, ou presque. En effet, ils ont chacun trouvé en l’autre la personne qui sait faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes. Très complices, ils semblent impossible qu’ils puissent un jour se lasser l’un de l’autre. Et pour confirmer ce sentiment que nombreux de leurs fans ont à juste titre, les propos des tourtereaux sur Instagram corroborent cette idée. Iris Mittenaere a publié une photo d’elle en compagnie de Diego El Glaoui le 11 janvier dernier. Car le 11 janvier n’est pas une date comme les autres, c’est l’anniversaire de celui qui rend ses journées plus belles les unes que les autres.

En légende, elle écrit quelques mots qui montrent l’importance que le jeune homme a pris dans sa vie. “Your day. My whole life.” à traduire “Ton jour. Toute ma vie.” Une déclaration d’amour sublime qui ne manque pas de faire réagir son amoureux. Dans les commentaires, il écrit “Mon Ange……” et Iris Mittenaere lui répond “Joyeux anniversaire mon amour”. Mais cette publication, aussi belle et symbolique soit-elle n’est pas le seul geste public qu’Iris Mittenaere adresse à son compagnon. En effet, elle partage la même image en story et y inscrit “soulmate” par dessus. Pour elle comme pour lui, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere sont des âmes sœurs.

Un amour ardent et réciproques qui fait rêver la Toile

Les fans du couple ne peuvent que fondre devant tant d’attentions. Depuis le début de l’officialisation de leur relation sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont de cesse de souligner à quel point ils vont bien ensemble. Certains aimeraient même qu’ils se hâte de se marier. Mais évidemment, ce n’est pas à qui que ce soit d’autre qu’à eux de décider de la chose. Néanmoins, Iris Mittenaere n’a pas peur d’aborder ce sujet lors de diverses interviews. Sans pour autant mettre la pression à sa moitié, elle précise régulièrement aux journalistes qu’ils partagent la même vision des choses. Ils se complètent selon elle. Et tant qu’ils auront des objectifs communs, rien ne pourra se mettre en travers de leur bonheur.

Ce couple a un avenir radieux devant lui ! Iris Mittenaere et Diego El Glaoui vont continuer de faire rêver des millions d’internautes à travers leur idylle. Longue vie aux amoureux !