Iris Mittenaere sublime à la plage avec Diego El Glaoui, la toile devient folle !

Visiblement amoureux comme au premier jour, le couple, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, profite pleinement de leur vacance dans les îles grecques et s’affiche sur Instagram leurs deux silhouettes dans une posture des plus jolies.

Un souvenir de vacances qui a fait parler sur les réseaux sociaux tant les deux tourtereaux sont simplement magnifiques. L’ex-Miss France et Miss Univers paraît totalement radieuse et épanouie dans les bras de son homme, toujours visiblement amoureux de la belle Iris. Il y a quelques jours, la jeune femme se confiait sur ce bonheur qu’elle savoure à chaque instant au côté de celui qu’elle appelle son rock : »

Il ne s’agit pas d’avoir une relation parfaite, mais de trouver quelqu’un qui vous correspond et traverse tout avec vous, sans abandonner » écrivait-elle sous une publication dans laquelle on la voyait sauter dans les bras de l’élu de son cœur.

Habitués à voyager ensembles dans tous les coins de la planète, et après une période de confinement qui les a rapprochés, Iris Mittenaere et Diego paraissent véritablement nager dans le bonheur. Sur cette dernière photo, lors d’une après-midi dans les îles des Cyclades, Iris Mittenaere est allongée, posé sur le buste de l’homme de sa vie dans un magnifique deux pièces noir, la silhouettes hâlée par le soleil. Les yeux mi-clos, elle semble savourer ce moment et se délecter des rayons qui lui caressent le visage. Un moment suspendu dans le temps pour les deux jeunes amoureux qui partagent leur bonheur avec leurs fans.

Couchée sur les rochers, l’ancienne Miss Univers 2016 ajoute un message à ce magnifique cliché qui n’a pas manqué de récolter un grand nombre de commentaires : » You are my rock. En français, je vous le fais en mode : comme un roc. Ensemble comme un roc qui a la réf ? « . Avec cette petite phrase, Iris faisait probablement référence à une chanson de la chanteuse Nadya dont les paroles se rapprochent étrangement de la publication de la belle Iris. Parmi les commentaires élogieux, on pouvait retrouver notamment Camille Cerf, et Kenza la sœur de Diego, qui étaient visiblement toutes deux, amoureux de cette photo.

Les internautes y sont allés également de leurs commentaires en soulignant la beauté du couple : » Magnifiques photos « , » Vous vous aimez trop « , . De tendres moments en amoureux sur l’île grecque de Los. Un véritable petit coin de paradis sur terre où ils passent un séjour délicieux en face de paysages de rêve, tous deux confortablement installés dans la suite d’un hôtel de luxe, doté d’une piscine à débordement, les deux jeunes gens partagent leur temps entre plages, piscine et balade en bateau. Ce mercredi 5 août, la belle brune postait donc à l’intention de ses fans, un cliché pour afficher tout le bonheur qu’elle ressentait lors de ce séjour délicieux.

Depuis septembre 2019, Iris Mittenaere semble donc filer le parfait amour avec l’entrepreneur Diego El Glaoui, et au vu de ses dernières publications et de ces derniers messages, il semblerait bien qu’Iris soit enfin tombée sur l’homme de sa vie tant elle paraît épanouie et amoureuse.

Iris Mittenaere, une jeune femme pleine de projets et pleine d’ambition, qui n’hésite d’ailleurs pas, à partager avec ses nombreux followers sur les réseaux sociaux, les plus beaux souvenirs de ses meilleurs moments. Une communauté qui lui est très fidèle et à laquelle elle attache beaucoup d’importance en véritable influenceuse. Dans son édition 2019, le magazine Forbes France lui consacrait un article et la classait dans le top 5 des » Digital Influencer » les plus importantes de France. La même année, elle a été nominée dans la catégorie lifestyle Influencer Awards, à Monaco.

Une vie déjà donc bien remplie pour la jeune femme qui aura déjà parcouru plusieurs fois le tour de la planète et exercé mille métiers, et qui semble aujourd’hui parfaitement épanouie du côté privé, à côté de l’homme qui lui donne le sourire. Un homme avec lequel elle pourrait peut-être envisager de fonder une famille ? Ça, l’avenir nous le dira, mais en attendant, le couple profite à fond de ses vacances et semble véritablement sur un petit nuage !