Iris Mittenaere sublime comme jamais dans cette tenue ultra black sur la toile!

Iris Mittenaere a craqué pour un nouveau look définitivement noir de la tête aux pieds. Et au sein de la rédaction de LDpeople, on applaudit ! On craque carrément pour ce choix vestimentaire qui lui va à ravir !

La jeune femme a ainsi fait sensation auprès de sa communauté d’abonnés sur Instagram. Il faut dire qu’elle a choisi minutieusement chacun de ses vêtements. Miss France 2016 rassemble désormais plus de 2,5 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Elle connaît ainsi un véritable succès sur la toile. Pas étonnant avec ses clichés tous aussi incroyables les uns que les autres !

Les internautes sont fans !

De Dubaï à Paris en passant par le Mont-Blanc, ses abonnés s’évadent chaque jour avec elle vers de nouveaux horizons somptueux. Et à chaque fois, Iris Mittenaere propose de nouveaux styles vestimentaires incroyables.

Très active sur les réseaux sociaux, la compagne de Diego El Glaoui a trouvé ainsi la recette du succès. Chacun de ses clichés raffle des dizaines de commentaires élogieux de la part de ses fans.

Source : Instagram @irismittenaeremf

Jeudi 14 janvier, l’ex-Miss Univers a fait la joie des internautes en partageant une nouvelle série de clichés. Prise à Paris au Palais-Royal, on découvre ainsi l’ancienne reine de beauté dans une veste en cuir et une paire de bottines noires à lacets. Mais surtout, elle porte une magnifique petite robe noire qui lui va à ravir.

Ses plans pour 2021 !

Interviewée récemment par le magazine Paris-Match, Iris Mittenaere a évoqué ses différentes activités. Influence, mannequinat, radio sur Chérie FM, elle aimerait également tenter sa chance comme animatrice sur TF1. “Pour 2021, j’ai des projets qui arrivent, qui j’espère aboutiront…”, a-t-elle commencé par expliquer.

Source : Instagram @irismittenaeremf

Et de poursuivre : “Il y a l’émission «Ninja Warrior» qui fait son retour le 2 janvier, donc on est super content. On a une autre saison qui est bientôt en tournage, dans quelques mois, qui est déjà programmée, donc c’est super aussi. Je pense que j’ai de plus en plus de projets, on en discute entre nous. J’ai eu la chance samedi de lancer le documentaire de Miss France 2020 en direct.”, a-t-elle énuméré.

Iris Mittenaere : “J’ai hâte que ça avance.“

“Je crois que TF1 a vraiment envie, et ils me l’ont prouvé, de me confier plus de projets, donc c’est chouette, ça me fait plaisir. J’ai hâte que ça avance. Après c’est un métier qui prend du temps, donc j’ai aussi envie de m’exercer, d’essayer d’autres choses, donc je ne suis pas fermée à l’idée d’avoir d’autres émissions, même sur TFX. J’ai vraiment envie de progresser, de tenter l’inconnu, toujours dans le divertissement. Je suis très contente car il y a beaucoup de discussions avec TF1.” En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, on a vraiment hâte de la voir davantage à l’antenne ! On lui souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle activité professionnelle !