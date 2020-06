Iris Mittenaere tacle sévèrement son ex Kev Adams, au sujet de son engin

Iris Mittenaere semble très amoureuse de son petit ami Diego El-Glaoui.

Alors qu’elle enregistrait un live avec Jarry, elle a fait confidences très personnelles sur ses ex-petits amis !

Et Diego peut s’estimer plutôt chanceux …

Jarry a demandé à l’ex Miss France et Miss Univers si c’était mieux avec ses ex.

La jeune femme a répondu de manière très franche : “Non, je n’ai jamais pensé que c’était mieux avec mes ex, sauf que… c’était un peu plus court. C’est tout… Je ne suis pas mécontente de ce que j’ai en ce moment”, a-t-elle déclaré, faisant certainement références à ses seance de sport nocturne

Le comédien a donc rétorqué : “Le message est clair… Diego, libre dans sa tête”, en référence à la chanson de Johnny Hallyday.

Puis la jeune femme a ajouté : “Mes ex vont me bo tter le c *l » en évoquant Kev Adams et Anthony Colette. On peut en effet imaginer que cette déclaration évoquant les secrets avec ses ex petits amis, ne va pas leur plaire…

Ce qui est sûr, c’est que la belle Iris ne semble pas du tout s’ennuyer avec son bel amoureux Diego El Glaoui.

Alors que la pandémie du Covid-19 a obligé les français à se confiner jusqu’au 11 mai, le Premier ministre Édouard Philippe avait déclaré lors d’une conférence de presse :

“Est-il possible de réserver une maison, une location, un camping ou un hôtel en juillet ou août en France ou à l’étranger ? Je crains qu’il ne soit pas raisonnable d’imaginer très rapidement un voyage lointain à l’étranger”, a-t-il déclaré, puis d’ajouter : “Je ne suis pas sûr que le transport aérien puisse reprendre rapidement dans de bonnes conditions”.

Les français n’hésitent donc pas à se mettre au vert non loin de chez eux, étant dans l’incertitude de pouvoir partir plus loin cet été…

L’ex Miss France et Miss univers, Iris Mittenaere est quant à elle, très nostalgique du « monde d’avant ». Elle a donc partagé quelques photos de ses divers voyages avec son amoureux Diego El Glaoui, en légendant : “J’ai envie de m’évader… avec 10 souvenirs de voyages que je chéris … »

Puis « Dans quelle photo aimeriez-vous vous téléporter ? Moi dans la première… (mais puis-je emporter le fromage de la sixième photo avec moi ?)”.

Elle a ainsi permis à ses abonnés de s’évader avec elle en photos.

En plus de ce petit cadeau, sa communauté a beaucoup de chance !

Iris Mitenaere n’hésite également pas à partager ses passions en live sur instagram, avec sa communauté en réalisant des petits plats avec Philippe Etchebest par exemple ou en donnant des cours de danse.

La famille s’agrandit !

Une bonne nouvelle est venue apporter encore plus de soleil dans la famille Mittenaere-El Glaoui puisque la soeur du jeune homme : l’influenceuse Kenza, a annoncé sa grossesse sur Instagram, en affichant son baby bump et créant une belle surprise pour ses fans qui n’ont pas hésité à féliciter la future maman avec de nombreux commentaires comme. « Mais nan !? Félicitations 😍❤️ et beaucoup de bonheur pour vous 3 à venir , bisous »