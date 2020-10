Iris Mittenaere très intéressée? Elle se fait attaquer sur la toile, Diego El Glaoui réplique fortement !

Iris Mittenaere est habituée à partager ses plus beaux clichés sur les réseaux sociaux. Ce 2 octobre dernier, l’ancienne Reine de beauté avait décidé de poster une magnifique photo en compagnie de son amoureux Diego El Glaoui. Mais l’un de ses followers a profité de l’occasion, pour interpeller le compagnon de l’ex-Miss Univers. Loin de complimenter Diego El Glaoui sur son couple, cet internaute s’est véritablement déchaîné sur lui. Mais le compagnon d’Iris Mitteneare a décidé de lui répondre, sans non plus le ménager.

Avec plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, Iris Mittenaere est une véritable référence des réseaux sociaux. Chacun de ses clichés et de ses apparitions crée immédiatement le buzz. Une avalanche de commentaires fusent à chacune de ses publications. Si généralement, toutes ces remarques ont pour but de féliciter la jeune femme sur sa beauté ou sur ses choix vestimentaires, c’était bien différent cette fois-ci. En effet, un membre de sa communauté s’est permis de juger son couple, de façon très peu élégante.

Il est vrai que les deux tourtereaux ont énormément fait la une de l’actualité ces derniers temps. Notamment sur le réseau social, grâce aux nombreuses photos publiées récemment sur leurs souvenirs de vacances. Les fans d’Iris Mittenaere ont pu la découvrir au bras de son chéri durant tout l’été. Le jeune couple a passé de magnifiques moments sur les plus belles îles grecques avant de rejoindre Paris. Ils avaient d’ailleurs annoncé leur ferme intention de commencer à habiter ensemble dès la rentrée. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui semblent parfaitement en accord et affiche un bonheur éclatant. Durant toute la période estivale, ce fut une longue liste de publications, toutes plus belles les unes que les autres. Sous le chaud soleil de Grèce, Iris Mittenaere et Diego ont ravi leurs fans. La star et son compagnon ont donc profité à fond de cette période. Entre plongeons dans les eaux limpides et séances de bronzage, les amoureux étaient inséparables. Ils n’avaient d’ailleurs pas hésité à se témoigner leur affection à des nombreuses reprises.

Iris Mittenaere

Mais cette joie n’est visiblement pas du goût de tout le monde. Car pour l’un de ses fans, Iris Mittenaere serait en fait une femme intéressée. Un internaute anonyme a en effet pris à parti l’animatrice de Ninja Warrior et son fiancé. Même si cet inconnu s’adressait à Diego El Glaoui, il visait aussi directement Iris Mittenaere par cette attaque. ” Pose-toi la question si ces filles viendraient avec toi si t avais pas de fric ” avait lancé cet internaute visiblement très énervé. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir Diego El Glaoui de ses gonds. Bien décider de défendre l’honneur de sa compagne et le sien, le jeune homme n’a pas tardé à répondre. Et le follower indélicat a dû être très surpris par la réponse de Diego ! Le chéri d’Iris Mittenaere avait visiblement trouvé l’inspiration : “ Ta reum ne m’as pas demandé une déclaration de patrimoine en tout cas “. Si l’attaque avait été assez cinglante, la réponse de Diego El Glaoui avait au moins le mérite d’être clair. Il n’avait pas du tout apprécié cette allusion qui faisait passer sa chérie pour une femme vénale.

Même si ce n’est pas la première fois qu’Iris Mittenaere est visée par des détracteurs, cette fois-ci l’attaque était quand même assez violente, voir totalement déplacée. Car il s’agissait de suggérer qu’Iris Mittenaere n’agirait que par intérêt. Ses sentiments pour Diego ne seraient pas donc véritablement sincères, selon cet internaute.

Depuis que Diego est en couple avec l’ex-Miss France, il est donc lui aussi exposé à la médiatisation. Et être au-devant de la scène a parfois des conséquences inattendues, notamment de critiques parfois virulentes. Diego devra avoir les épaules assez solides pour contrer ce genre d’attaques. Mais au vu de sa réaction, cela semble visiblement être le cas, comme il vient de démontrer il y a quelques jours. Diego El Glaoui a donc du répondant et il était hors de question pour lui de laisser faire sans réagir.

Inconnu des médias jusqu’il y a quelques mois, le jeune homme a réellement été propulsé sur le devant de la scène en 2019. Il était apparu pour la première fois au côté de l’ex-Miss Univers 2016 lors du défilé Etam Live Show à Paris. Les deux jeunes amoureux avaient d’ailleurs officialisé leur idylle sur leur compte Instagram, le 31 octobre.

Mais qui est réellement Diego El Glaoui ?

Le beau jeune homme est le propriétaire d’une agence de communication parisienne très cotée. Elle est consacrée à la gestion de différents profils d’influenceurs comme notamment la blogueuse Kenza Sadoun El Glaoui. La jeune femme très connue sur le Web est en réalité sa propre sœur. Diego est donc un agent d’influenceurs. “ Il défend les intérêts de ses talents, résout les problèmes et anticipe les demandes “ comme il le déclarait, dans le journal Le Monde en avril 2019. Le jeune homme n’en est d’ailleurs pas à son premier business. Il avait déjà créé une autre compagnie par le passé. En 2012, il avait fondé SMG Conseil, une entreprise de story telling digital qui a comme clients, des acteurs du monde de la défense et de l’énergie. Après avoir suivi un cursus en business et management à la Queen Mary University de Londres, il avait pris la destination des Pays-Bas pour poursuivre sa formation. Diego El Glaoui possède donc un beau bagage, mais aussi de grandes ambitions. Le jeune homme semble être un véritable entrepreneur à qui l’audace paraît sourire. Grâce à son travail, Diego El Glaoui semble donc effectivement avoir un train de vie plutôt aisé. L’internaute en question affirmait que cette situation confortable serait le centre d’intérêt principal de la belle Iris Mittenaere.

Cette expérience sera donc une nouvelle leçon pour le couple formé par Iris Mittenaere et l’homme d’affaires. La célébrité expose à tout. Et si le plus souvent, les bons côtés prennent le dessus, parfois, il existe un revers à la médaille. Mais malgré ces critiques, les deux jeunes tourtereaux continuent de s’afficher sans complexe. Et se moquent de la polémique. Le businessman est très accaparé par ses affaires, et Iris poursuit également sa carrière.