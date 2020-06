Iris Mittenaere trompe-t-elle Diego El Glaoui? Le jeune homme prend une photo révélatrice …

Iris Mittenaere a été prise en flagrant délit e train de tromper son petit ami Diego el Glaoui.

Iris Mittenaere était en vacances en Corse, accompagnée de ses amis et de son chéri, elle aurait alors usé de l’application de rencontre Tinder, pour tromper son compagnon.

Les deux amoureux avaient respecté le confinement à la lettre, ils avaient donc bien mérité leurs vacances sur l’île de beauté. Il ont d’ailleurs décidé d’emménager ensemble à la suite de cette crise sanitaire mais est-ce réellement le bon choix ?

Ce dimanche 21 juin, Diego El Glaoui a publié une photo en story Instagram qui montrait Iris Mittenaere très concentrée sur son téléphone en train de naviguer sur le net. Il a légendé la photo « Elle ponce Tinder ».

Une phrase forte qui a mis le doute à ses abonnés sur la fidélité d’Iris Mittenaere envers son amoureux.

Il s’agissait en réélit d’une blague, et le vocabulaire utilisé est celui des ados, en ce moment.

L’ex Miss France et Miss Univers a reporté la photo en story de son compte pour relayer cette blague.

Si la jeune femme l’avait trompée, en effet, il n’aurait surement pas fait cette blague de manière publique sur les réseaux sociaux, et ils ne seraient certainement déjà plus ensemble.

Mais les deux tourtereaux semblent plus amoureux que jamais et elle n’irait certainement pas sur Tinder pour remplacer le jeune homme.

Leurs vacances se sont, en tous les cas, achevées et Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont revenus à Paris prêts à travailler de nouveau.

La jeune femme s’est, en revanche blessée lors d’une activité de karting, elle devra donc attendre un peu avant de réaliser des photos et des vidéos.

Elle a un gros hématome à la cuisse et le doigt bandé.

« Ne vous inquiétez pas, j’ai fait un petit accident de karting et je me suis bien coupé le doigt en cuisinant » a-t-elle expliqué à ses fans.

QUelues petites blessures qui n’ont rien pour freiner notre ancienne miss France, déterminée à reprendre les activités sportives et de mannequinat.

Iris Mittenaere était accompagnée de sa grande amie Camille Cerf et de son chéri Cyrille.

C’est l’agence immobilière Barnes Corse qui leur a organisé leurs vacances à quatre, ils ont profité de ce beau voyage, Aux frais de la princesse, avec un programme bien rempli :

dégustation de pizza et de champagne au bord de la mer, farniente au soleil, sieste sur le hamac, cours de paddle et jet ski à Porto-Vecchio avec Jean-Baptiste Botti, 8 fois champion du monde dans ce sport.

Mais, toutes les bonnes choses ont une fin, les quatre vacanciers sont sont donc rentrés chez eux en hélicoptère le 22 juin et ont dû abandonner le calme et la volupté se l’île de beauté, les plages, les dégustations et les sports d’eau.

Peut être que les deux amoureux Iris et Diego repartiront tous les deux pour un séjour en amoureux !