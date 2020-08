Iris Mittenaere: une tenue « hyper séduisante » et une position spéciale fait réagir ses fans

Iris Mittenaere, avec ses deux millions et demi d’abonnés sur Instagram, provoque forcément de nombreuses réactions de ses fans au moindre geste. Ainsi, c’est sa nouvelle tenue qui fait le tour d’internet. La jeune femme se présente dans une robe très élégante, une tenue inédite qui fait réagir ses fans. Sa nouvelle robe a carreaux lui vaut les compliments de sa communauté Instagram.

Le confinement multiplie les interactions des célébrités et de leurs fans

Avec le confinement, les célébrités et leurs fans sont beaucoup plus proches. Tout le monde est dans la même situation alors la solidarité est de mise. Les distances s’effacent lorsque les différences sont moins visibles. Les fans sont, tout comme Iris Mittenaere, enfermés chez eux à la recherche d’activités à faire. Et pourquoi les faire avec leurs célébrités favorites ? Ainsi, Iris Mittenaere ne fait pas exception et fait son possible pour occuper ses journées et en même temps proposer à ses fans de l’imiter.

Une robe qui va faire le tour d’internet

Les initiatives se multiplient pour permettre à chacun de ne pas trop voir le temps passer pendant le confinement. Pour l’ancienne Miss France, c’est principalement la mode, la cuisine et le sport qui rythment ses journées. Rien de bien original nous direz-vous, mais Iris Mittenaere le fait comme personne. Le style unique et originale de la jeune femme fait d’elle une icône pour ses fans qui l’admirent. Alors quand cette dernière montre sa nouvelle robe, c’est un succès !

Elle assortie cette image d’une petite blague histoire de faire rire ses fans. Parlant du loto car c’est l’activité préférée de nos anciens. Avec cette robe, pour elle, elle se rapproche de la mode des années 1920. Une chouette manière d’apporter un peu de soleil et éviter les chutes de moral.

Le moral est essentiel selon Iris Mittenaere, surtout pour « survivre » au confinement

Pour tout le monde aussi, le moral commence à baisser. L’attente du 11 mai se montre de moins en moins engageante. Les restrictions vont en effet rester très strictes et la liberté perdue ne sera pas retrouvée avant qu’un remède ne soit trouvé. Alors, une des façons de garder le moral c’est de faire les activités proposées par Iris Mittenaere. Prendre soin de soi serait une des clés pour rester positif et optimiste.

Voir cette publication sur Instagram Sunday mood 🍝🛌 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 12 Avril 2020 à 6 :05 PDT

En effet, quoi de mieux pour le moral qu’un bon repas et la satisfaction de l’avoir réussi. Ou encore d’essayer de nouvelles tenues dans lesquelles nous pouvons nous trouver beaux et retrouver un peu d’estime de soi. Ou enfin, faire du sport. Car la sport libère des substances chimiques naturelles dans le cerveau qui sont semblables à celles du bonheur. Ce sont donc autant d’activités qui permettront à tous de pouvoir garder le sourire malgré les heures sombres que vivent le monde entier.

Tout le monde est le bienvenu pour partager les activités d’Iris Mittenaere

Pour permettre à tous ses fans de partager la joie de la belle, Iris Mittenaere propose des lives sur Instagram. Avec un programme au poil pour pouvoir faire toutes les activités qui plaisent à l’ancienne Miss France.

De quoi nous apporter de quoi être fiers de nous. Accomplir des activités nous permet de ne pas perdre la tête devant le temps fou que nous passons chez nous depuis le 17 mars.

Bientôt la fin du confinement

Si nous pouvons effectivement ressortir le 11 mai, cela fera donc presque deux mois que nous sommes chez nous à passer le plus clair de notre temps. Iris Mittenaere se demande ce qu’elle va faire lorsqu’elle pourra recommencer à sortir. Elle demande également à ses abonnés de lui donner des idées en partageant leurs plans.

Des volontés simples pour la jeune femme. Pourtant, depuis l’annonce d’Edouard Philippe à propos du plan de déconfinement, tout ne sera pas possible. Au grand désespoir de ceux qui pensaient que la vie pourraient reprendre son cours rapidement. Le virus ne disparaît pas d’un seul coup malheureusement.

Des mesures strictes encadrent le déconfinement

En effet, vous pourrez certainement serrer votre famille dans vos bras mais seulement si vous êtes certains de ne pas présenter un risque pour leur santé et vice versa. Et encore faut-il que les familles n’habitent pas à plus de 100 kilomètres de votre domicile. Et pour les restaurants, même après le 11 mai il faudra se contenter du drive. Enfin, pour ce qui est de danser avec ses amis, les réunions de moins de 10 personnes seront tolérés dans les espaces privés. Mais elles devront suivre les règles de distanciation sociale et appliquer les gestes barrières. Pas vraiment de quoi se réjouir. Comme beaucoup de français l’ont compris, après le 11 mai nous ne pourront finalement qu’aller travailler si les entreprises le permettent et que les transports en commun s’adaptent.