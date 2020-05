Iris Mittenaere, va se marier? Ce sous-entendu qui confirme tout !

Inès Loucif doit être la candidate de Koh-Lanta dont on entend le plus parler. Pourtant, ce n’est pas une aventurière méritante sur l’île. Comme Denis Brogniart l’a souligné lors d’un conseil, si les votes éliminatoires se basent sur les compétences de chacun, Inès serait en danger. La candidate avait ému les internaute par son témoignage dernièrement. Elle expliquait qu’elle recevait des messages de haine allant jusqu’à la menacer de mort. Mais depuis, chaque semaine, Inès fait parler d’elle. Et cette fois-ci, au lieu de s’attirer les foudres des fans de Koh-Lanta, elle est moquée.

Inès refait parler d’elle pour deux raisons, une qui provoque la colère des internautes et une autre qui lui vaut des moqueries

Inès est une des dernières candidates de l’aventure Koh-Lanta. Elle reste en compétition avec ses camarades, Claude, Moussa, Alexandra, Régis, Eric et Naoil. Alors que pour beaucoup, c’est déjà incroyable qu’elle en soit arrivée là. Inès a tout à fait conscience de ses faiblesses par rapport aux aventuriers restants. Elle compte tout de même encore se battre pour la victoire. Son tempérament lui suffira-t-il à réussir les épreuves de Koh-Lanta ? Repérée comme la plus faible, les autres aventuriers devraient logiquement en profiter. Mais bien qu’Inès ait conscience d’avoir moins de mérite que ses camarades, elle ne supporte pas cette idée d’être sacrifiée.

C’est vendredi 15 mai que nous avons eu le plaisir de regarder un épisode de Koh-Lanta. Un épisode raccourci car les téléspectateurs n’ont pas eu l’occasion d’assister au conseil. Il faudra attendre la semaine prochaine pour assister au conseil. Et voir, non pas un mais deux candidats se faire exclure définitivement de l’aventure. Bien que l’épisode de vendredi dernier n’ait éliminé personne, il fut tout de même riche en rebondissements. Vous l’aurez compris, Inès a encordait des siennes.

Inès se met en colère contre Claude est a des propos violents

Lors d’une épreuve de confort, Inès s’en prend violemment à Claude verbalement. Claude est toujours le premier sur les épreuves. En général, il réussit toujours avec force et dextérité tout ce qu’il entreprend. Et c’est également un candidat qui ne cache pas sa volonté d’appliquer des stratégies. Il est sur l’île de Koh-Lanta pour gagner et ne joue pas les hypocrites. C’est un aventurier lucide également, sur l’aventure en général mais aussi sur les forces et les faiblesses de ses camarades.

Pendant l’épreuve de confort, Claude a la charge d’handicaper ses camarades. Il peut leur faire porter des poids pour réaliser l’épreuve. Comme il n’a pas le choix et plutôt que de faire ce coup bas à tous, il choisit Inès pour porter le fardeau. Claude sait bien qu’elle risque de mal le prendre, mais il compte sur les autres pour le remercier. En effet, Inès est toujours la dernière de toute façon, alors il joue fair play avec les autres aventuriers. Un choix salué par les fans de Koh-Lanta mais pas du tout compris par Inès.

Remettre en place Inès puis ensuite donnez les sacs à tous le monde pour que se soit équilibré….La classe.#KohLanta pic.twitter.com/3MM4QP4Znp — 🤘🏾 (@aurel_fcn) May 15, 2020

Elle met encore en colère les fans de Koh-Lanta

Cette dernière rentre dans une rare fureur. Sa colère lui fait dire des mots qui dépasse sa pensée. Mais ce qui est dit est dit. Les internautes vont encore une fois s’en prendre à Inès. Car Inès a dit directement à Claude qu’elle avait envie de le frapper. Des propos choquants qui réveillent une nouvelle fois la colère des internantes à l’égard d’Inès. Parmi les remarques, les internautes soulignent à plusieurs reprises que si Claude était une femme et Inès un homme, ces propos là auraient été condamnés très rapidement. Mais la violence n’est tolérée sous aucune de ses formes sur l’île de Koh-Lanta. Néanmoins Denis Brogniart comprend la frustration des aventuriers.

Le confort va permettre aux aventuriers de retrouver, pour seulement deux d’entre eux, de la sérénité

À bout de forces, tiraillés par le manque de nourriture et de sommeil, et sous pression de leur élimination, les esprits s’échauffent. Le problème c’est que c’est encore une fois Inès qui s’illustre et la suite de l’épisode ne l’aide pas. En effet, après avoir réveillé la colère des internautes à son égard, elle suscite leurs rires moqueurs.

Lorsque l’épreuve de confort est remportée par Naoil, elle la partage avec Inès. Les candidats sont emmenés dans une villa de luxe dans laquelle ils mangent à leur faim et bien plus. Ils peuvent dormir dans de vrai lit et se laver avec du savon et du shampoing notamment. Et cerise sur le gâteau, ils ont l’occasion de passer un appel à leurs proches. Là où Inès suscite les moqueries, c’est lorsqu’elle voit arriver le plateau de fruits et qu’elle ignore de quoi il s’agit.

Inès provoque les moqueries du public de Koh-Lanta à son égard

#KohLanta Inès n’a jamais manger de fruits à 25 ans , la prod des marseillais et des anges : pic.twitter.com/2SXwmBRsWU — segarcm (@segarcm) May 16, 2020

Inès n’aurait jamais mangé de fruits sans préparations préalables. Elle a même du mal à différencier une pomme d’une orange. Son intervention provoque une avalanche de messages pour la tourner en ridicule. Les fans de Koh-Lanta sont effarés par son manque de connaissance sur un sujet si basique que celui des fruits à l’état naturel. Certains internautes finissent par se demander si Inès ne serait pas simplement en train de faire parler d’elle en inventant des histoires.