Iris Mittenaere victime d’un grave accident en Corse, on dévoile tout

Iris Mittenaere est une ancienne Miss France. Et pas n’importe laquelle, car elle est celle qui a également été élue Miss Univers la même année, en 2016. La jeune femme est très présente sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram. Pendant le confinement déjà, elle permettait à ses abonnés de se divertir quotidiennement avec des lives comprenant différentes activités. Mais depuis la levée des mesures de confinement, Iris Mittenaere pense aux vacances. Et c’est en Corse qu’elle s’installe donc quelques jours avec Diego El Glaoui, son compagnon. Cependant, les vacances ne semblent pas être sans risques pour la jeune femme.

Iris Mittenaere prend des vacances en Corse mais elles ne sont pas de tout repos

Iris Mittenaere est bien rentrée à Paris. Elle revient avec des souvenirs plein la tête et semble déjà avoir envie de repartir. Cependant, elle ne risque pas de regretter les bleus que lui a valu son accident de kart. Les fans d’Iris Mittenaere découvraient ce week-end les contusions de la jeune femme dans ses stories Instagram. Mais rassurez-vous, rien de cassé pour Iris Mittenaere. Seulement quelques bleus qui vont finir par s’estomper avec le temps. Car les fans auraient eu de quoi s’inquiéter davantage en voyant les images. En effet, non seulement Iris Mittenaere montre ses bleus, mais elle montre aussi que son doigts et en pansement. D’après ses explications, elle se serait coupé le doigt en faisant la cuisine.

Plus de peur que de mal pour l’ancienne Miss France

Heureusement, Iris Mittenaere aura eu plus de peur que de mal. Et ce sont tout de même des vacances paradisiaques dont elle aura profité en Corse. De quoi faire une belle croix sur la période de confinement parisienne qu’elle aura traversé. Iris Mittenaere a pu prendre le soleil sur les plages magnifiques de l’Ile de Beauté plutôt que de suivre les rayons de ce dernier depuis son appartement Haussmannien.

La villa grandiose dans laquelle elle a séjourné

Installée dans une grande villa de rêve, au sommet d’une colline, Iris Mittenaere a pu passer des vacances idylliques avec son amoureux et des amis. Si elle regrette déjà son retour à Paris, la belle va certainement se refaire à cette idée. Et pour se consoler, elle a des vidéos et des photos souvenirs incroyables. Pendant quelques jours, elle a pu se retrouver hors du temps et se détendre pleinement. Un luxe pour Iris Mittenaere qui est sans cesse en train de travailler. Qu’il s’agisse de shooting photos, de partenariats pour des marques ou de séances de sport en tout genre, Iris Mittenaere aura bien mérité de s’évader quelques jours.

Le sport fait partie du programme des vacances idéales d’Iris Mittenaere

Et elle n’a pas fait que de se prélasser puisqu’Iris Mittenaere poste également des photos d’elle sur un paddle. Un sport qui a la côte sur les plages. En effet, vous pouvez allier le plaisir du bronzage et le sport de cette façon. C’est idéal pour ceux et celles qui souhaitent profiter du soleil sans rester allongés dans sur la plage. Iris Mittenaere semble experte dans l’art de l’équilibre. Car Diego El Glaoui, son compagnon, tente de la reverser de sa planche en faisant des vagues depuis un scooter des mers. Mais Iris Mittenaere ne tombe pas pour autant !

Les fans de la jeune femme salue cet exploit en commentaires et n’oublient pas de rappeler qu’elle est dotée d’un sens de l’équilibre à toute épreuve. Ils soulignent à juste titre que les talons hauts que porte l’ancienne Miss France sont bien au-dessus de cette exercice.

Ses fans sont sous le charme de sa beauté et sont heureux de la voir s’amuser

Iris Mittenaere semble avoir passé des vacances de rêve. Entre détente et amusement, elle revient avec ses batteries rechargées. Elle se dit sous le charme de la Corse qu’elle qualifie comme étant l’une des plus belles îles du monde. Les fans d’Iris Mittenaere sont conquis par les derniers publications du compte Instagram de la belle. Ce sont autant d’occasions de se laisser aller au rêve et au voyage. Une invitation qu’elle met clairement en évidence dans la description de la photo suivante. En effet, Iris Mittenaere demande à ses abonnés si ils aiment eux aussi la Corse. Et elle leur demande également dans quel endroit du globe ils rêveraient de se trouver.

Les fans d’Iris Mittenaere ne sont peut-être pas tous d’accord sur la destination idéale. Mais ils s’entendent sur le fait que la Corse est un véritable bijou. Et également sur le fait qu’Iris Mittenaere est capable de sublimer n’importe quel endroit où elle se trouve. De même que n’importe quelle tenue qu’elle porte !

La jeune femme est un mannequin remarquable et ses fans sont tous d’accords sur ce sujet. Ce sont des avalanches de compliments qui tombent sur elle à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Et avec les dernières photos de ses vacances, Iris Mittenaere a fait des heureux. Les abonnés de la jeune femme ont pu eux aussi profiter de ces clichés pour s’évader un peu et profiter du soleil par procuration.