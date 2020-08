Isabelle Adjani anéantie après la mort d’une amie très chère dans l’explosion de Beyrouth !

Isabelle Adjani en deuil après la terrifiante double déflagration qui s’est déroulée le 4 août, à Beyrouth, au Liban, a la causé la mort d’au moins 137 personnes et fait plus de 5.000 blessés. Parmi les personnes décédées, une amie proche de l’actrice Isabelle Adjani.

Le 4 août dernier, en fin d’après-midi, la planète entière regardait incrédule les terrifiantes images venues de Beyrouth, au Liban. L’énorme double déflagration a causé de terribles dégâts dans tout le quartier du port. De nombreux habitants ont filmé la scène avec leur téléphone portable et les images sont vraiment impressionnantes. En quelques minutes, les vidéos ont été relayées dans le monde entier. Selon le dernier bilan en date, on dénombre au moins 137 morts et plus de 5.000 blessés. Ces terribles explosions sont dues au stockage de plus de 2.000 tonnes de nitrate d’ammonium dans des hangars situés sur le port. Cette marchandise était stockée là depuis plusieurs années. Certains responsables du port avaient alerté les autorités, sans effet.

Des dégâts considérables

Mercredi 5 août, les autorités ont décrété que Beyrouth était « ville sinistrée ». Depuis les habitants sont traumatisés par cette terrible explosion. Toute la ville est ravagée. Certaines victimes se trouvent encore coincées dans les décombres. Le bilan humain devrait très certainement s’alourdir. De nombreux immeubles ont été détruits et plus de 300.000 personnes ne savent pas où dormir. Un jour de deuil national a même eu lieu hier.

Le président Emmanuel Macron a posté un message de soutien aux Libanais sur Twitter. La France a aussi décidé d’envoyer des sauveteurs et du matériel pour porter secours aux personnes touchées par ce drame. Le président Macron aussi prévu de ce rendre sur place ce jeudi. Il va rencontrer les autorités sur place.

Isabelle Adjani est anéantie

De nombreuses personnalités ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux. Léa Salamé, originaire du Liban, était très émue par les scènes de destruction à Beyrouth. « Je regarde en boucle, abasourdie, depuis des heures les images de mon pays natal, de la ville où je suis née, éventrée, détruite, je regarde les rues de mon enfance balayées par l’explosion » a indiqué la célèbre journaliste sur son compte Instagram. Isabelle Adjani a aussi fait part de son émotion, sur Instagram. Elle a malheureusement perdu une amie très chère dans ce drame.

L’actrice a posté un cliché sur lequel elle prend la pose avec son amie qui a perdu la vie. En commentaire, la comédienne note : « elle vient de mourir sous les déflagrations. Elle laisse trois enfants. Je suis dévastée pour tous mes amis Libanais. » La personne décédée s’appelle Hala Tayah et elle travaillait comme créatrice de bijoux à Beyrouth. Les deux femmes posaient à l’époque tout sourire. Ce message a suscité beaucoup d’émotion chez les fans de l’actrice sur sa page Instagram, dont plusieurs actrices comme Aissa Maiga, Sandrine Kiberlain ou encore Cécile Bois. Elles ont noté un mot de soutien.