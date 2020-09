Isabelle Boulay séparée de Eric Dupond-Moretti, très énervé, il s’exprime enfin et répond

Ensemble depuis 4 ans, le couple formé par Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti a réellement surpris. La chanteuse québécoise et le ténor du barreau sont pourtant rapidement tombés très amoureux l’un de l’autre. Aujourd’hui, plusieurs rumeurs affirment pourtant que malheureusement pour eux, il s’agirait de la fin de leur idylle. Plusieurs sites prétendent que le retour d’Isabelle Boulay au Québec était la preuve de leur séparation. Mais l’actuel garde des Sceaux a décidé de répondre à ces attaques de manière formelle et catégorique.



L’artiste et l’actuel ministre de la Justice seraient en fait, simplement éloignés pour des raisons d’agenda. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont séparés. C’est d’ailleurs ce qu’Éric Dupont-Moretti affirmait haut et fort sur le plateau de Laurent Ruquier ce samedi 26 septembre 2020. De son côté, Isabelle Boulay avait confirmé récemment l’amour et toute la tendresse qu’elle a pour l’élu de son cœur. Comme elle le déclarait déjà mai 2017 dans une interview, la chanteuse de 48 ans affirmait qu’elle avait réellement son homme ” dans la peau ” et qu’elle était vraiment impressionnée par les qualités humaines de son compagnon. Mais la crise du covid-19 et l’emploi du temps très chargé des deux tourtereaux, les auront récemment séparés.



La chanteuse avait dû retourner au Canada où d’ailleurs, elle a été mise plus deux de semaines en quarantaine. L’interprète de Parle-moi était donc revenue pendant l’été en France pour seulement quelques jours. Isabelle Boulay trouve actuellement au Québec avec son fils de 12 ans prénommé, Marcus. Elle gère également sa carrière depuis le Canada. Elle était d’ailleurs présente au festival franco-ontarien le 26 septembre. C’est-à-dire le jour exact, où est Éric Dupond-Moretti était l’invité de l’émission On est en direct, sur France 2. Laurent Ruquier avait souhaité inviter le garde des Sceaux pour inaugurer son nouveau programme des samedis soir de France 2. Après l’arrêt de On n’est pas couché en juin dernier, les fans attendaient avec impatience le retour d’une émission présentée par l’animateur des Grosses Têtes. Et ce fut donc le cas il y a quelques jours, avec un parterre d’invités très flamboyant. ” On est en direct recevez Isabelle Carré, Bernard Campan, Kheiron, Catherine Ringer est le compagnon d’Isabelle Boulay “.



Lors de son intervention, Éric Dupond-Moretti a souhaité remettre les choses à leur place. Il a vivement attaqué les pseudos sites d’informations qui ont colporté les rumeurs de séparation entre lui et Isabelle Boulay : ” Ce sont des espèces de sites crapoteux, des réseaux où les gens ne signent pas, alors la séparation, c’est parce qu’elle est retournée là-bas (au Québec NDLR). On joue avec les mots ” a-t-il précisé avec fermeté. Loin de s’arrêter là, Éric Dupond-Moretti a continué ses explications : ” Je vais vous dire, je viens de la voir il y a 10 minutes, alors Isabelle, puisque c’est de ça que vous voulez me parler, d’abord elle vous salue chaleureusement, elle répète, elle est en concert ce soir, elle est à Ottawa ce soir dans un endroit qui s’appelle la colline parlementaire “.



Le ministre récemment élu a donc remis les pendules à l’heure. Et d’ailleurs, l’ancien avocat et Isabelle Boulay s’étaient donc bien retrouvés au début du mois d’août dernier. Ils avaient tous deux pris quelques jours de vacances dans le sud de la France. Et ils avaient d’ailleurs été aperçus, déambulant dans les ruelles de Saint-Jean-Cap-Ferrat face à la Méditerranée. Une région dans laquelle l’homme de loi aime se rendre depuis de nombreuses années et où il a une propriété. En effet, le compagnon d’Isabelle Boulay est propriétaire d’une maison non loin de là, à Nice. Mais leur emploi du temps très chargé les avaient fait reprendre leurs activités dès le 5 août. Pour la chanteuse, c’était direction le Québec et pour Éric Dupont-Moretti, un retour à Paris. Les dossiers brûlants qui s’accumulaient dans son bureau Place Vendôme ne pouvaient évidemment pas attendre.

En ce mois de septembre, cela fait quelques semaines que les deux amoureux ne se sont ainsi plus. Mais la situation devrait rapidement évoluer. Car Isabelle Boulay a prévu un retour en France dans les prochaines semaines. Car elle prépare à son retour sur scène qui devrait normalement avoir lieu le 4 décembre à Paris. Ce sera sur la scène de l’Olympia qu’elle devrait se produire à partir du 4 décembre prochain. À condition que la crise de la pandémie ne remette pas en cause ce spectacle. Il règne toujours une grande incertitude à ce sujet. Il est donc difficile de dire si Isabelle Boulay pourra effectivement assurer son spectacle. L’autre question est celle des liaisons aériennes qui sont toujours ouvertes à ce jour. Mais un nouveau blocus des aéroports empêcherait Éric Dupond-Moretti de retrouver celle qu’il aime.



En tout cas, l’intervention du maître du barreau sur France 2, lui aura permis de faire passer un message très clair. Cette intervention de l’actuel garde des Sceaux a d’ailleurs connu un joli succès samedi soir en deuxième partie de soirée. Une apparition à la télévision qui s’est faite dans l’un des programmes les plus attendus de ces dernières semaines. Une première qui aura attiré près de 900 000 téléspectateurs peut-être très curieux de voir le ministre de la Justice française revenir sur son histoire d’amour avec la célèbre chanteuse Isabelle Boulay. Une artiste qui est devenue une véritable star en France depuis la fin des années 90. Elle avait été très remarquée notamment dans son interprétation de Marie-Jeanne dans l’opéra rock Starmania de Luc Plamondon. Du côté de sa vie privée, après avoir été en couple durant 3 ans avec l’humoriste canadien Stéphane Rousseau, elle rencontrait Marc André Chicoine, le père de son fils.



Et c’est donc en 2016, Isabelle Boulay rencontrait l’un des plus grands avocats français devenu aujourd’hui le ministre de la Justice du gouvernement d’Emmanuel Macron. Un couple qui aura immédiatement suscité beaucoup d’interrogations tant ils semblaient différents. Venus de monde à des années-lumières l’un de l’autre, ils se sont néanmoins trouvés, et même bien trouvés. Isabelle Boulay n’a d’ailleurs pas depuis ce jour cesser de témoigner son amour et son admiration pour celui qu’elle décrit ” comme une force de la nature”. Même si au premier abord, elle parait plus fragile, Isabelle Boulay sait parfaitement, elle aussi, faire preuve de caractère. Et méfiance à ceux qui souhaiteraient à nouveau s’en prendre à son couple…