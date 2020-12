Isabelle Camus en pleine dépression? Séparée de Yannick Noah elle poste cet inquiétant message..

Le 25 septembre dernier, nos confrères de “Voici“, nous annonçait la séparation Yannick Noah et Isabelle Camus. Quelques mois plus tard, la jolie blonde de 56 ans est en dépression, c’est en tout cas l’impression que donne sa dernière publication sur les réseaux sociaux. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Isabelle Camus en pleine dépression ?

Après près de dix-sept ans de mariage, Yannick Noah et la fille du producteur Jean-Claude Camus ont décidé de prendre des chemins différents. Le premier confinement a eu raison de leur couple. Et si Isabelle Camus semblait plutôt bien encaisser la rupture au départ, il semblerait que ce soit plus compliqué maintenant. En effet, malgré une présence auprès de ses amis et son fils, Joalukas du côté de Saint-Barthélemy, elle commence tout doucement à sen sentir seule.

INFO VOICI Yannick Noah séparé d’Isabelle Camus après 17 ans de vie commune https://t.co/vpOVkPYRAy pic.twitter.com/Vu5tPCAcxL — Voici (@voici) September 25, 2020

C’est ce mercredi 23 décembre 2020 qu’Isabelle Camus a notamment partagé une photo qui nous fait penser qu’elle était entrain de déprimer. En effet, sur son compte Instagram, la belle femme de 56 ans a publié une triste photo sur laquelle on peut la voir assise sur des marches d’escalier, devant un très beau coucher de soleil. En légende, elle écrit : “We’ll be fine” ce qui signifie en Français “Nous irons bien“. La question que tout le monde se pose maintenant, c’est est-ce que ce message veut exprimer son désarroi et son chagrin après une rupture difficile ? Ou s’il s’agit simplement de regrets ?

Yannick Noah a déjà retrouvé l’amour

Pas facile une séparation surtout quand on sait que son ex-mari à lui déjà retrouvé l’amour. En effet, Yannick Noah a trouvé son bonheur dans les bras d’une ancienne actrice de “Plus belle la vie” : Laurence Cormerais. Selon nos confrères de Voici, les deux tourtereaux auraient été aperçu à Saint-Cyr un peu avant le reconfinement en France. Très complices et “très tactiles”, selon une source proche du nouveau couple, l’ancien champion de tennis est prêt à recommencer une belle idylle.

Laurence Cormerais, son grand défi pour son couple Yannick Noah https://t.co/JGA45ZdKod — LeGossip.net (@legossip) November 30, 2020

D’ailleurs ce changement dans la vie de Yannick Noah lui donne le sourire et compte bien en profiter le plus possible. Sur son compte Instagram, le chanteur a notamment dit qu’il était prêt à perdre le contrôle pendant les fêtes de fin d’année : “Avant que je sois ivre, que je perde mon téléphone, que je me mette et que je me fasse arrêter. Je vous souhaite une bonne année“. Une chose est certaine, et LD People le voit bien, l’amour donne des ailes.