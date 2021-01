Isabelle Camus: L’ex de Yannick Noah se déchaîne dans une vidéo, les fans réagissent!

Décidément, la séparation va bien à l’ex de Yannick Noah ! En effet, Isabelle Camus semble plus heureuse que jamais. Et cette vidéo en témoigne !

Le confinement s’est passé de bien différentes manières pour les français. Alors que certains ont profités de cette période pour passer du temps en famille, d’autres ont finis célibataires à la fin de la quarantaine. Il faut dire que la proximité et les différents soucis liés à la pandémie n’ont pas été aussi bénéfiques que cela. Et ce n’est pas Yannick Noah qui nous dira le contraire ! L’ancien tennisman et chanteur a fait les frais de cette période bien désastreuse.

Et la séparation a été officialisée il y a quelques temps de cela ! Une situation qui a choqué les fans mais que le chanteur semble avoir accepté lui-même. Aux dernières nouvelles, son fils Joalukas et son ex sont toutefois loin de se morfondre. Cette petite vidéo originale publiée il y a quelques jours en est la preuve. LD People a décrypté pour vous !

Des vacances bien différentes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yannick Noah (@yannicknoah)

Yannick Noah se retrouve donc seul durant les périodes de vacances. Une situation difficile qu’il ne semble pas assimiler jusqu’à maintenant. Ce dernier s’est retrouvé au Pays Basque durant cette période. L’occasion peut-être de reprendre un peu de poil de la bête. Mais jusque-là, pas de bonnes nouvelles pour lui. La célébrité reste d’ailleurs très discrète sur ce qui se passe dans sa vie depuis le départ de la fille du producteur Jean-Claude Camus de sa vie. D’autant plus que cette dernière a emporté leur fils avec elle, le laissant définitivement seul.

Le contraste entre leurs vies est impressionnant. Alors que l’un broie du noir, l’ex de Yannick Noah prend un tout nouveau départ ! Une démarche qu’elle a décidé de réaliser en Corse où elle se retrouve avec ses proches. Et le moins que ce que l’on puisse dire, c’est que tout respire le bonheur pour l’ancienne compagne du champion de tennis. Et si l’on se dit déjà que tout va bien pour elle, Isabelle Camus a tenu à le faire savoir par une petite vidéo improvisée il y a quelques jours de cela !

L’ex de Yannick Noah se déhanche en direct !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camus (@isabellecamusofficiel)

La plupart des stars ont fêtés la nouvelle année avec une petite danse. Et à l’instar de Rosalie Van Breemen, Isabelle Camus a voulu saluer sa communauté avec des pas originaux. Un déhanché assez amusant et des petits mouvements qui n’auront pas manqués de faire rire sa communauté. Mais le message est clair « Keep good vibes home ». Et à ses côtés, Joalukas et son fils ainsi qu’une autre personne de leur entourage s’est également joint à sa danse pour lui faire plaisir.

Face à cette petite séquence, les internautes n’ont pas manqués de réagir. Ces derniers ont été nombreux à souhaiter une très bonne année à l’ex de Yannick Noah ainsi qu’à sa petite famille. Mais ces derniers n’ont pas oubliés de montrer leur enthousiasme face à cette danse hilarante qu’elle a partagé !