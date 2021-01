Isabelle Morini-Bosc balance tout sur un avocat célèbre pour harcèlement!

Ce jeudi 21 janvier dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna lançait un débat sur le harcèlement. Les chroniqueurs avaient tous des anecdotes à raconter. Mais la plus surprenante fut celle d’Isabelle Morini-Bosc. L’acolyte de Gilles Verdez a dénoncé un “célèbre avocat” lors d’un déjeuner au restaurant.

Ce mercredi 20 janvier, l’ancienne Karima candidate de la Star Academy Karima Charni a révélé avoir été victime de harcèlement chez Fun Radio. Cyril Hanouna a rebondi sur son témoignage ce jeudi 21 janvier. Le trublion du PAF a en effet demandé à ses chroniqueurs de témoigner sur les formes de harcèlements dont ils avaient été victimes. Depuis le mouvements #MeToo et Balance ton porc, les paroles des victimes de harcèlement sexuel, de violences sexuelles et de viols continuent de se libérer. Et la preuve en est : ce n’est pas prêt de s’arrêter !

Victime d’une main plus que baladeuse !

Sous les projecteurs, Isabelle Morini-Bosc a pris la parole pour raconter une mésaventure traumatisante. La chroniqueuse a commencé par rappelé qu’“au travail, aucune fille ne peut pas dire qu’elle n’a pas subi ou des mains baladeuses, ou autres”. Elle a ensuite illustré son propos en dévoilant sa propre expérience. Elle a précisé qu’il s’agissait d’un “célèbre avocat” dont elle “respecte infiniment la femme et les enfants”. Le principal intéressé a osé un comportement totalement inapproprié lors d’un déjeuner au restaurant. “Comme je suis très bien élevée et pas violente, j’ai fait tout le déjeuner en lui coinçant sa main entre mes jambes croisées”, a en effet lâché Isabelle Morini-Bosc.

View this post on Instagram A post shared by #TPMP (@tpmptv)

Coincée en tête à tête, Isabelle Morini-Bosc ne savait pas comment s’extirper de cette situation. De plus, elle a expliqué que le serveur s’était bien rendu compte que quelque chose n’allait pas. Il est ainsi passé devant leur table plusieurs fois, les yeux écarquillés. “J’ai bien évidemment réglé en plus, puisqu’il avait les mains indisponibles”, a poursuivi Isabelle Morini-Bosc.

Le coup de la chambre d’hôtel !

Malheureusement pour elle, l’histoire ne s’arrête pas là ! L’avocat en question pensait qu’elle l’adorait ! Il croyait même qu’elle allait l’accompagner à l’hôtel après leur déjeuner. “Non, moi je rentre bosser à VSD”, lui avait-elle quand même rétorqué. Au sein de la rédaction de LDpeople, on n’arrive pas à croire à tant de toupet de la part de cet homme !

View this post on Instagram A post shared by Isabelle Morini Bosc (@isabellemoriniboscoff)

De retour à son bureau, Isabelle Morini-Bosc a voulu vérifier si cette proposition d’hôtel était vraie. Elle a donc téléphoné à l’hôtel pour voir si l’avocat avait bien réservé une chambre à son nom. Mais il avait réservé une chambre à son nom à elle ! “Le mec a non seulement un comportement de salopard, mais en plus avait réservé une chambre à mon nom !”, s’est insurgé la chroniqueuse face à l’équipe de Cyril Hanouna. Si elle a expliqué n’avoir “jamais rien dit” en public, la chroniqueuse a pourtant réglé ses comptes avec le magistrat. Elle l’a en effet trouvé par la suite pour lui dire ses quatre vérités.