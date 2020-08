Isabelle Morini-Bosc TPMP : humiliée violemment par Cyril Hanouna

Tandis que l’émission « Touche pas à Mon Poste » est en ce moment en pause durant la période estivale, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc s’est exprimée sur sa fonction dans le programme animé la trublion Cyril Hanouna.

Récemment, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc a pris la parole au sujet des petites taquineries de Cyril Hanouna à son égard. Il est vrai qu’elle est souvent concernée et que cela ne plait pas forcément aux téléspectateurs réguliers de l’émission diffusée sur C8. Au mois de juin, la journaliste a totalement perdu son sang-froid. La sexagénaire a tout simplement refusé de prend part à un concours et indiquait clairement que cela ne lui plaisait pas. « Vous me dérangez ! Moi j’aime regarder ce qu’il se passe ici. Y’en a une qui n’embête personne, qui aime regarder et vous me retirez sans cesse ce plaisir, je ne peux absolument jamais rien voir ! », balançait-elle.

Une grande bosseuse

Dans une interview accordée à un média belge, Télépro, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc a donné plus de détails sur ce qu’elle pensait des pratiques de Cyril Hanouna : « Cela me chagrine si le public se met à croire que je ne bosse pas, a indiqué la grande consommatrice de télévision. Alors que je suis à RTL dès 4h du matin, que je travaille énormément et que je regarde tout ce dont je parle. Cela fait donc entre 4 et 5 heures de visionnage quotidiennement. Plus les interviews, les conférences de presse etc. C’est pour ça que quand une émission est pénible il peut m’arriver de m’assoupir trois-quatre minutes. Mais pas autant qu’on le dit. ». La journaliste est donc très investie dans son travail et cherche à le faire le mieux possible.

La radio et la télévision : des activités complémentaires

Elle indique que sa fonction dans l’émission TPMP est totalement complémentaire avec ce qu’elle fait à la radio. « On y parle d’émissions que je n’évoque jamais sur RTL : Les Anges, Les Marseillais, a-t-elle précisé[…] Et sur RTL je parle de choses dont on parle moins sur C8. […] Dieu merci, il y a des plateaux communs comme Koh-Lanta ou The Voice. » Au fil du temps, Isabelle Morini-Bosc a su s’imposer comme une chroniqueuse phare de l’émission « Touche Pas à Mon Poste ». Il faut dire qu’elle parle franchement. Depuis de nombreuses années, l’émission de Cyril Hanouna marche bien et réalise de bonnes audiences car celui-ci a réussi à mettre en place une belle alchimie avec des chroniqueurs aux profils très variés au niveau de l’âge comme du tempérament.

Durant la période de confinement, les audiences de l’émission se sont effritées. Cyril Hanouna aura à cœur de proposer de nouveaux concepts dès la rentrée dans son émission. De nouveaux chroniqueurs vont remplacer les départs. Ainsi Gaspard Gantzer, ancien candidat à la mairie de Paris et ancien conseiller à la communication de François Hollande fera son arrivée comme chroniqueur. Un choix qui a fait beaucoup parler.