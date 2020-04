Issa Doumbia dévoile comment il a réussi son impressionnante perte de poids

Depuis 3 ans, Issa Doumbia partage sur les réseaux sociaux sa motivation et son combat quotidien afin de retrouver la ligne.

Celui qui a rencontré jeune Jamel Debbouze et Omar Sy à Trappes explique qu’il a commencé à prendre du poids lors de la séparation de ses parents alors qu’il n’avait que 19 ans. En octobre dernier, Issa Doumbia révélait avoir perdu 38 kilos.

Entouré d’un coach

C’est entouré d’un coach sportif qu’Issa Doumbia se bouge quasiment chaque jour, le tout en suivant un rééquilibrage alimentaire strict et en restant positif. Dans un récent documentaire, Issa expliquait :

« J’ai pris conscience mon état, du coup, je fais ça pour ma santé et aussi pour l’avenir. En fait ça s’est déclenché quand j’ai couru avec Liam lors du We Run Paris en 2016. J’ai couru un kilomètre, j’étais mort ! » « Je me suis dis si j’ai des enfants et que je dois jouer avec eux, je vais m’étouffer au bout de dix secondes donc je ne veux pas de ça pour plus tard« .

Issa Doumbia arrive sur la chaîne W9

Invité de « Sunday Screen » dimanche sur RTL TV, le PDG du réseau W9 et 6ter Jêrome Fouqueray a annoncé l’arrivée d’Issa Doumbia sur le réseau scolaire.

L’ancien chroniqueur « TPMP » Issa Doumbia sera l’un des nouveaux employés du réseau W9 au début de l’année scolaire en septembre, a annoncé Jêrome Fouqueray, également directeur de 6ter.

Issa Doumbia va animer de nouveaux divertissements

Chez W9, l’humoriste et acteur Issa Doumbia animera de nouveaux divertissements, assure le propriétaire, tout en soulignant que l’équilibre de sa chaîne est excellent:

« W9 a connu la meilleure saison en cinq ans. C’est assez spectaculaire car «c’est l’une des rares chaînes TNT qui a tant évolué», se réjouit le gestionnaire de chaînes TNT.

Outre Issa Doumbia, le groupe verra également l’arrivée de Jean-Pascal Lacoste sur 6ter, un ancien participant de « Star Ac » sera présent dans le nouveau programme « You have a package » retravaillé du programme, qui fait les gros titres de l’Angleterre « Big Box, Little Box ».

Il accompagnera également … Issa Doumbia pour le tournage du programme d’aventure sans précédent « Issa et Jean-Pascal ont été » castés « , si j’ose dire, au cœur du Panama, sans plus d’explications, Jêrome Fouqueray a été lancé.

Veuillez noter que Julien Courbet a également rejoint le groupe M6, alors qu’il a précédemment été C8 dans « TPMP » et « C’est que de la Télé ».