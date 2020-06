Issa Doumbia « Qui veut gagner des millions » blesse fortement Camille Combal car il doute de son professionnalisme

Issa Doumbia: Qui veut gagner des millions est depuis quelques temps présenté par Camille Combal. Jean-Pierre Foucault passe le relais à la jeunesse. Camille Combal est très capable dans son nouveau rôle sur TF1. Surtout, il n’en perd pas pour autant son sens de l’humour. Par contre, il pourrait le perdre lorsqu’il est vexé par les candidats. En effet, Issa Doumbia demande l’avis de Camille Combal sur une question d’orthographe dans Qui veut gagner des millions mais il met en doute ses capacités à pouvoir l’aider. Alors Camille Combal se vexe et ne le cache pas.

Qui veut gagner des millions « à la maison » avec Camille Combal fait un carton

Qui veut gagner des millions reprend l’antenne depuis l’appartement de Camille Combal. Le confinement ne permettait pas aux émissions de télévision de fonctionner normalement. Mais nombreuses sont celles qui ont su s’adapter pour continuer de divertir le public. Camille Combal propose donc, sur TF1, une version adaptée de l’émission culte présentée originellement par Jean-Pierre Foucault. L’animateur fait preuve de beaucoup d’humour dans tout ses projets. À la radio ou à la télévision, Camille Combal séduit ses fans grâce à sa bonne humeur et à un sens de l’humour implacable.

Pourtant, il a bien failli le perdre face à Issa Doumbia le 4 juin dernier. Qui veut gagner des millions fait intervenir des célébrités de tous horizons depuis le confinement. Ainsi ce sont des associations qui récupèrent les sommes gagnées. Issa Doumbia prend la suite de Michèle Laroque qui jouait pour Les Restos du Cœur. L’actrice a récolté 30 000 euros pour l’association et Issa Doumbia se met la pression pour en faire autant.

Mais la pression n’est pas bonne dans ce genre de jeu télévisé. En effet, elle peut nous amener à douter sur des questions pourtant simples. C’est lorsqu’il arrive à la question pour 4000 euros que Issa Doumbia se met à hésiter. C’est une question d’orthographe basique mais il craint le piège. De plus, faire une erreur de la sorte pourrait lui coûter cher sur les réseaux sociaux, les internantes ne l’auraient pas raté.

Le joker spécial met Camille Combal dans une situation embarrassante, Issa Doumbia en joue avec l’animateur

Issa Doumbia décide alors d’utiliser un joker. Étant donné que le public n’est plus présent à cause des mesures sanitaires, le joker « avis du public » est remplacé par « le feeling de Camille ». Issa Doumbia demande à utiliser ce joker mais rit déjà à l’idée que celui-ci ne lui servira à rien. Camille Combal prend évidement cette remarque avec beaucoup d’humour mais il n’hésite pas à rentrer dans le jeu de son invité. Il en fait des tonnes et explique qu’il se sent blessé par les propos de Issa Doumbia. Camille Combal va même jusqu’à lui dire que son « petit cœur saigne ». Une blague qui n’empêche pas à Camille Combal de donner son « feeling » à Issa Doumbia qui réussit donc à valider la question à 4000 euros.