France 2 a diffusé un nouveau numéro de Complément d’enquête, le jeudi 3 février 2022. Les relations entre personnalités et hommes politiques français ont été mises en scène. L’occasion pour téléspectateurs de voir Line Renaud aux côtés de Brigitte Macron et d’autres personnes. La séquence où elle apparait avec la première dame française à susciter de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Une amitié inébranlable entre Line Renaud et Brigitte Macron

Line Renaud est en contact étroit avec les membres du gouvernement actuel, depuis l’élection d’Emmanuel Macron en mai 2017. En particulier, avec sa femme, Brigitte Macron. « C’est une femme formidable, très humaine, très charmante, très drôle. On est devenues comme deux copines, ça a été immédiat. Un dîner, on était 6, j’étais assise à côté de Brigitte, elle me dit très vite “bon, on va se tutoyer. On se téléphone une fois par semaine, le dimanche, vers 17 h. Ne m’appelle pas à cette heure-là, ça sera occupé », a-t-elle déclaré à Anne-Elisabeth Lemoine le 27 novembre 2020.

L’actrice et chanteuse s’est liée d’amitié avec la première dame française il y a quelques années et a rejoint leur cercle. Brigitte Macron s’est ouverte sur cette belle relation. » Nous, on a des relations amicales, de femme à femme, on rit beaucoup toutes les deux et on a des rites », confiait-elle avant d’ajouter : « C’est une histoire d’amitié, cela fait 5 ans qu’on est amies ».

C’est la raison pour laquelle, le jeudi 3 février 2022, les téléspectateurs ont pu découvrir Line Renaud avec Brigitte Macron dans un nouvel épisode de Complément d’enquête de France 2. Cependant, un détail dans cette séquence a attiré leur attention. La proximité des deux femmes est troublante. « Les masques, les gestes barrières et tout le reste. L’immunité n’est visiblement pas la même en fonction de votre rang social ! », « Est-ce bien raisonnable d’embrasser Line Renaud à son âge et en pleine pandémie », « La covid, c’est pour les gueux et les sans dents », et bien d’autres avis sur Twitter.

Line Renaud vieille habituée des personnalités politique

Durant toute sa carrière artistique, Line Renaud a enchaîné les rencontres avec les personnalités politiques. Président de la République, ministre du cabinet, etc. Cette dernière n’a jamais caché son amitié avec certains membres de l’actuel et du précédent gouvernement. Line Renaud, 93 ans, s’est ouverte sur le sujet sur le plateau de l’émission « C à Vous », diffusée sur France 5 le vendredi 19 novembre 2021.

L’ancienne show girl avait des amis dans le monde politique français. Notamment, de nombreux présidents. À l’exception d’un seul. Anne-Elisabeth Lemoine lui avait demandé : « De Gaulle, vous l’avez connu, Line ? » Elle répond : « je ne m’en remets pas parce que j’étais très liée avec Pierre Lazareff et il suffisait de dire “Pierre, présente-moi de Gaulle”, et cela se serait passé. Mais de Gaulle, pour moi… Je n’osais pas […] J’étais tellement intimidée par lui, c’était mon idole. J’avais 12 ans, j’entendais mes parents [dire] : “Il va venir nous délivrer, c’est lui qui va venir nous délivrer. » Donc pour moi, De Gaulle, c’était… ».