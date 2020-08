Jacques Legros : « insupportable », la rencontre avec son épouse a été un désastre. Pourquoi ?

Jacques Legros, joker de Jean-Pierre Pernault, semble très épanoui, à l’antenne , peut-être grâce à sa. Vie privée et à sa compagne avec qui il partage sa vie depuis de nombreuses années. Malgré tout au début de leur relation, ils ne pensaient pas passer leur vie ensemble …

Jocker officiel de Jean-Pierre Pernault, depuis plusieurs années au 13h de TF1, le journaliste à très bien fait son travail de remplaçant lors de l’épidémie de Coronavirus et durant le confinement imposé à la population. C’est normalement durant les vacances scolaires que ce journaliste et présentateur officie. Il est donc très connu des français aujourd’hui sur le petit écran mais qu’en est-il de sa vie privée ?

Jacques Lergros toucherait 2000 euros par JT, c’est ce qu’il a dévoilé à certains de nos confrères, c’est à dire qu’il touche peu. Sa situation est en effet plutôt précaire par rapport à d’autres journalistes et présentateurs. Il est d’ailleurs toujours journaliste pigiste. Mais le 3 août dernier, il a évoqué son mariage prochain lors d’une interview sur TV Grandes Chaines. Il vit avec sa femme Valérie, qu’il épousera bientôt.

Il se souviendra à vie de cette rencontre d’ailleurs qui restera gravée dans sa mémoire. Et pourtant cela aurait pu être un très mauvais souvenir, vu la situation sur le moment. Mais cela fait sourire le journaliste aujourd’hui. Le premier regard fut très gênant pour eux… et très loin du romantisme. Ce sont en effet, leurs animaux domestiques, plus précisément leurs chiens, qui ont permis que leurs regards se croisent. Et pour de nombreux couples la rencontre s’est faite grâce au rapprochement de leurs amis à quatre pattes. Mais pour eux cela n’a pas été évident tout de suite, et beaucoup plus sportif !

« On habitait tous les deux à la lisière du bois de Vincennes. Elle avait un doberman qui a failli manger mon petit cavalier king-charles » explique-t-il, amusé aujourd’hui.

Mais, heureusement, rien de grave n’est arrivé et Jacques Legros ne s’est pas fait attaquer non plus, loin de là …

Mais aucun rendez-vous n’a débouché de cette première rencontre. Et c’est seulement en le voyant à la télévision, quelques jours plus tard que Valérie a fait le rapprochement :

« Ce qui est très rigolo, c’est qu’elle ne m’avait jamais vu à la télé et qu’elle est tombée sur mon JT par hasard quelques jours plus tard. Elle s’est dit : “Mince, c’est le voisin avec qui j’ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais car c’est quelqu’un de la télé, il est forcément insupportable !”.

C’est donc à reculons et plutôt découragée que la jeune femme y allait au début pensant ne pouvoir construire absolument rien de sérieux avec le présentateur …

Mais l’amour a été plus fort puisque ces deux là sont tombés amoureux l’un de l’autre

Les deux tourtereaux ont un fils âgé de 15 ans aujourd’hui et le couple souhaite déménager rapidement pour une vie un peu plus tranquille dans les Alpes-Maritimes.