Jade et Joy Hallyday: Ce bouleversant rituel des 2 filles depuis le décès de Johnny Hallyday!

Johnny Hallyday nous a quitté il y a maintenant trois ans et ses deux petites filles adoptives Jade et Joy doivent composer avec l’absence de leur papa. Une perte pas toujours facile à gérer pour les deux fillettes qui, au fil du temps, ont trouvé des moyens de rendre hommage à leur papa rockeur.

Il y a presque de trois ans, Johnny Hallyday s’en est allé mais pour beaucoup de ses fans, c’est comme s’il n’avait jamais quitté la scène. À 74 ans, il a été emporté par un cancer et aujourd’hui l’idole des jeunes marque encore les esprits. Depuis son décès la bataille judiciaire concernant son héritage est longue et éprouvante et les membres du clan Hallyday tentent tant bien que mal de panser leurs blessures. Laura Smet est devenue maman et semble être aux anges et quant à Laeticia Hallyday, il semblerait qu’elle ait trouvé la paix intérieure, ainsi que l’amour.

Johnny Hallyday

Pascal Balland est depuis plus d’un an, son compagnon. La veuve de Johnny a accordé le dimanche 18 octobre, une interview exclusive au magazine Sept à Huit, afin de se livrer sur son intimité passée et présente. À 45 ans, elle est revenue sur le mécanisme du « couple à trois » qu’elle formait parfois avec Pascal Balland et le taulier.

« Qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça parait tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal”, a-t-elle également admis avant de conclure : « Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois ».

Elle a aussi évoqué les derniers mois de la star, à qui elle avait choisi de cacher une information capitale pour mieux le préserver. Laura et David, les aînés de Johnny Hallyday, ont de nombreuses fois rendu hommage à leur papa, et c’est aussi le cas de Jade et Joy.

En décembre 2017, elles étaient égarées face à l’hommage populaire rendu à Johnny dans les rues de Paris.

Laeticia Hallyday ne les quitte pas des yeux, depuis la disparition du Taulier, « J’essaie d’avancer avec elles, main dans la main, toutes les trois », a confié l’ex-mannequin à Audrey Crespo-Mara dans l’émission Sept à Huit.

Jade et Joy Hallyday ont respectivement maintenant 16 et 12 ans, et font tout pour surmonter ce chagrin provoqué par le vide et l’absence de leur père.

La petite famille parle donc très souvent de Johnny et célèbrent sa mémoire à travers des gestes rituels quotidiens : « Elles ont besoin de le faire vivre tous les jours en écoutant sa musique, en continuant d’écrire des petits mots qu’elles posent encore sur son oreiller, en continuant d’avoir un lien avec lui, comme des âmes liées. » a raconté Laetitia Hallyday sur TF1, une jolie manière de soigner leur tristesse.

Déjà à l’occasion du deuxième anniversaire da la mort de Johnny, Jade et Joy affichaient toutes deux une mine déconfite et auraient préféré être ailleurs, tentant tant bien que mal de participer à la cérémonie.