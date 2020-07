Jade et Joy Hallyday complètements abandonnées par la Grande soeur Laura Smet

Laura Smet, la fille aînée de Johnny Hallyday, a complètement abandonné ses sœurs Jade et Joy Hallyday malgré des promesses faites lors des funérailles du taulier. Retour sur la querelle entre les deux clans.

Une grande ressemblance avec son père

Laura Smet est souvent présente sur les réseaux sociaux où elle affiche régulièrement des photos de sa vie, de ses joies, de ses peines. Ce lundi 27 juillet, elle a notamment publié un ancien cliché pour réaliser un challenge. Sur la photo qu’elle a partagée sur Instagram, on peut voir que la fille de Johnny Hallyday apparaît sans soutien-gorge, ne portant qu’une veste de costume pour couvrir sa poitrine. En légende de cette photo, l’actrice de 36 ans a posté des hashtags plutôt très engagés : “powerwomen” et “womensupportwomen”. Mais c’est un autre détail qui a troublé de nombreux internautes.

Voir cette publication sur Instagram Challenge accepted my dear @daphnee_bw 🤍 #womensupportwomen #powerwomen 💛 Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 26 Juil. 2020 à 11 :00 PDT

Certains internautes ont montré à quel point l’actrice ressemble à son défunt papa par les commentaires : « Les yeux de son père », « Vous êtes d’une beauté époustouflante authentique, tout en restant simple, vous ressemblez de plus en plus à votre papa« pouvait-on lire en dessous de la photo. Et c’est vrai que quand on regarde de plus près, on voit une légère ressemblance avec Johnny Hallyday.

Laura et David ne tiennent pas certaines promesses

Maintenant qu’un accord a été conclu avec Laeticia Hallyday concernant l’héritage de son père, Laura Smet peut enfin penser à elle et aller de l’avant : « Je suis très contente qu’il y ait un accord de fait, qu’on passe à autre chose. Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses » avait-elle dit pour les biens d’une interview pour RTL.

Voir cette publication sur Instagram Bon lundi ….#madernièrelettre ❤️ @david_hallyday #videoclip ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 25 Nov. 2018 à 10 :42 PST



Mais une autre question subsiste maintenant, est-ce que Laura Smet David Hallyday vont revoir Joy et Jade ? C’est en tout cas une promesse qu’avait fait le fils de Johnny lors des funérailles. Pourtant, il semblerait que les deux n’aient absolument pas tenu ce qu’ils avaient dit. En effet, avec la bataille juridique aucune des deux parties n’a pris le temps de faire le premier pas. De plus, à cause du confinement, les enfants du chanteur n’ont pas pu se réunir non plus pendant une certaine période. Maintenant que les vacances sont en route peut-être que ce sera différent. D’ailleurs Laeticia est prête à les recevoir : « Aujourd’hui encore, je serais heureuse que Laura et David viennent ici ( à Los Angeles).