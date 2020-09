Jade et Joy Hallyday: David Hallyday s’inquiète énormément pour ses sœurs, que fait Leaticia ?

Jade et Joy Hallyday sont encore des enfants lorsque leur père rejoint les étoiles. Aussi, elles n’avaient donc pas du tout leurs mots à dire à propos de la guerre juridique autour de l’héritage du rockeur. Ce sont alors Laeticia Hallyday d’un côté, et Laura Smet et David Hallyday de l’autre qui se faisaient front par avocats interposés. Un accord juridique a enfin été signé à ce sujet. Mais la paix entre les deux grands enfants de Johnny Hallyday et sa veuve paraît impossible. Un phénomène que déplorent Jade et Joy Hallyday, qui réclament surtout leur frère. Ce dernier est d’ailleurs très inquiet pour elle. Car elles ont un rôle de coupables toutes trouvées dans cette triste guerre de succession. Tous les détails dans la suite de cet article.

Jade et Joy Hallyday sont au centre de la polémique bien malgré elles

Jade et Joy Hallyday sont les dernières filles de Johnny Hallyday. Elles sont malheureusement encore des enfants lorsqu’elles doivent faire face au décès de leur père. Mais elles sont également l’argument essentiel avancé par les médias pour justifier le fait que le testament de Johnny Hallyday stipule tout laisser à Laeticia Hallyday, oubliant de nommer David Hallyday et Laura Smet comme héritiers. C’est sur ces bases que Laura Smet va contester le testament de son père en justice. Elle sera rapidement rejoint par David Hallyday. Et forcément, des tensions vont s’exacerber entre la veuve et les grands enfants de son défunt mari. Tandis que Jade et Joy Hallyday ne pourront qu’assister à tout ce battage médiatique, impuissantes.

C’est parce que David Hallyday fait en ce moment la promotion de son dernier album qu’il s’exprime sur ce sujet. En effet, il n’est pas de ceux qui vivent dans le passé ou qui sont rancuniers. Il souhaite passer à autre chose le plus vite possible afin que son père repose en paix. En revanche, il a des principes indéboulonnables. Aussi, il sait que cette bataille juridique laisse à chacune des parties des blessures qui ne cicatriseront jamais complément. La maman de Jade et de Joy Hallyday, Laeticia, ne pourra peut-être jamais faire la paix avec David Hallyday et Laura Smet. Le fils du chanteur évoque le caractère unique de chaque être humain. Et insiste sur le fait que nous sommes tous différents face à la peine et à la douleur. Cependant, nous avons également tous des limites et certaines d’entre elles ont été largement dépassées pour lui.

David Hallyday s’exprime sur le sort de ses sœurs

Se confiant au journale Le Parisien, le frère de Jade et Joy Hallyday espère de tout cœur que les petites vont bien se porter. Il imagine à quel point la situation est douloureuse pour elles. Mais il ne peut pas imaginer les revoir tant qu’elles ne seront pas adultes. Les divergences inconciliables qui existent entre Laeticia et lui ne devraient pourtant pas impacter les petites. D’autant qu’elles trinquent encore une fois pour une situation qu’elles n’ont pas choisi le moins du monde.

Jade et Joy Hallyday réclament leur frère

David Hallyday ne souhaite pas évoquer davantage cette situation familiale douloureuse. Bien qu’il s’inquiète pour Jade et Joy Hallyday, il sait qu’elles ont les ressources pour continuer d’avancer. Et c’est bien là ce que tout le monde doit faire pour faire son deuil. Continuer d’avancer pour que la vie reprenne ses droits. le grand frère de Jade et Joy souhaite alors simplement faire état de son nouvelle album. En effet, le fils aîné de Johnny Hallyday a su mettre à profit sa période de confinement. Malgré l’arrêt brutal de sa tournée, quelques jours seulement avant son démarrage, le chanteur en prépare une nouvelle. Elle commencera dès que les conditions sanitaires le permettront, soit dès le 1er novembre.

Mais c’est encore une information à prendre avec des pincettes. Car la pandémie a déjà contraint de nombreux artistes à décaler plusieurs fois leurs dates. Et d’ici novembre, il se peut que la maîtrise de la situation au niveau sanitaire ne soit pas encore tout à fait idéale. Peut-être que lorsque tout sera rentré dans l’ordre, Jade et Joy Hallyday pourront se rendre à l’un des concerts de leur frère ? Rien n’est moins sur. En effet, en juillet dernier, Laeticia se confiait au magazine Paris Match à ce sujet. La veuve expliquait alors que Jade et Joy demandaient souvent après leur frère. La maman prenait alors sur elle pour écrire un courier au chanteur. Mais ce denier est resté sans réponses.

Le temps fera son œuvre pour le clan Hallyday en deuil

Il est dommage que les tensions entre David et Laeticia se transfèrent entre David et ses sœurs. Mais tant que Jade et Joy Hallyday sont mineures, elles ne peuvent pas envisager de rendre visite à leur frère sans la présence de leur maman. De plus, elles auront des comptes à rendre envers leur mère et cela ne risque pas d’apaiser l’ambiance. Alors, en attendant des jours meilleurs, Jade et Joy Hallyday devront prendre leur mal en patience. Lorsqu’elles seront plus grandes, elles pourront retrouver tout le monde, même les personnes avec qui leur maman a pu se fâcher. Cela dit, les petites sont très proches de leur mère et prendront aussi certainement sa défense. Il faudra alors bien plutôt espérer que les tensions disparaissent avec le temps, plutôt qu’elles soient en âge de prendre le relais au milieu des polémiques.