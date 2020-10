Jade et Joy Hallyday: traumatisées par la séparation de leur maman avec Pascal Balland!

Entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland, la page semble être définitivement tournée. En effet, de nombreuses rumeurs affirment leur récente séparation. Mais cette rupture pourrait aussi avoir des conséquences pour d’autres membres des deux familles. Notamment pour les deux filles de Laeticia, Jade et Joy, devenue très proches de leur nouvelle belle famille…. Après deux ans d’une idylle éminemment médiatique, Laeticia Hallyday aurait mis un terme définitif à sa relation. Très présente dans les médias actuellement, la jolie blonde n’a ni confirmé ni démenti ces dernières révélations.

Selon plusieurs magazines, une violente dispute sur l’île de Saint-Barthélémy aurait précipité les événements. Les deux tourtereaux s’étaient pourtant retrouvés récemment en Italie et en France après une longue période de séparation. Laeticia avait passé le confinement aux États-Unis alors que son chéri était lui en France. Les retrouvailles étaient donc très attendues. Mais la vie de couple entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland semble avoir été particulièrement compliquée. La mère de Jade et Joy laisse sous-entendre que l’image de Johnny était encore trop présente. Pascal aurait eu l’impression de vivre dans un couple à trois.

Jade et Joy Hallyday

Et face un concurrent disparu, il n’aurait pas pu lutter. Une violente dispute a même été rapportée par certains témoins. Car toute la famille se retrouve régulièrement pour de longues veillées à la mémoire du rocker. Et à de nombreuses reprises, Laeticia Hallyday aurait proposé à son nouveau compagnon de l’accompagner sur la tombe de Johnny. Mais Pascal Balland aurait refusé catégoriquement. Un proche du couple affirme que suite à cet événement, la tension est montée peu à peu. Le restaurateur serait d’ailleurs devenu méconnaissable. Depuis, ils s’étaient retrouvés en France sans visiblement pouvoir surmonter ces épreuves. La rupture devenait donc inévitable.

Omniprésente dans les médias depuis quelques jours, Laeticia Hallyday reste très discrète sur cette relation aujourd’hui terminée. Elle se concentre en effet sur la promotion du coffret hommage à Johnny, sorti le 23 octobre dernier. Laeticia Hallyday effectue une grande tournée des médias afin de mettre avant ce dernier projet. Elle met donc toute son énergie à protéger la mémoire de son mari décédé. Et continue de faire la promotion de son œuvre et de son patrimoniale artistique. Johnny Hallyday est donc encore très vivant dans la vie de Laeticia. Et cette présence aura sans doute été trop lourde à porter pour Pascal Balland, incapable de lutter avec un souvenir.

Jade et Joy Hallyday: Mais cette séparation pourrait avoir des répercussions sur les deux filles de Laeticia Hallyday. Après avoir perdu leur père, il y a trois ans, elles s’étaient reconstruites peu à peu une vie avec une nouvelle famille. Les deux filles adoptives de Johnny Hallyday étaient d’ailleurs devenues très proche des enfants de Pascal Balland. Depuis plusieurs mois, Jade et Joy avaient d’ailleurs publié de nombreux clichés aux côtés des enfants de leur beau-père. Après des années déjà très difficiles, les deux jeunes filles viennent donc de vivre une nouvelle désillusion. Les épreuves semblent donc se succéder pour les enfants de la star disparue. Elles paraissent néanmoins pouvoir compter sur leur mère, toujours présente à leurs côtés. Laeticia Hallyday ne cesse d’ailleurs d’affirmer que ses filles sont sa seule priorité.