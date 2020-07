Jade et Joy Hallyday violemment trahies, par Laura Smet, les internautes choqués

Jade et Joy Hallyday sont les filles de Johnny et de Laeticia Hallyday. Laura Smet est elle aussi la fille de Johnny Hallyday mais sa mère est Nathalie Baye. Le premier enfant du rocker est prénommé David. David Hallyday est quant à lui le fils de Sylvie Vartan. Les enfants de Johnny Hallyday, David Hallyday et Laura Smet se sont livrés une bataille pour l’héritage, contre Laeticia Hallyday, à laquelle le rockeur n’aurait pas aimé assisté. Mais il faut admettre que la médiatisation de cette famille n’a pas facilité les choses. Aujourd’hui les comptes sont au clair entre Laeticia Hallyday, David et Laura. Mais Jade et Joy Hallyday n’auraient pas apprécié la décision finale selon Closer. Et nous allons tout vous expliquer.

Jade et Joy Hallyday seraient attristées de voir partir un objet fétiche de leur papa

Les dernières filles du rocker sont ses filles adoptives. Avec Laeticia Hallyday, Johnny Hallyday adopte Jade et Joy. Jade est adoptée par le couple en novembre 2004. Née le 3 août 2004, elle n’a alors que trois mois. Quatre ans plus tard, ils adoptent Joy. Nous sommes alors en décembre 2008 et elle n’a pas plus de six mois car elle naît le 27 juillet 2008. Les deux princesses ont aujourd’hui bien grandi mais c’est tout de même très jeune qu’elle perdent leur papa. Johnny Hallyday s’éteint le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans. À la suite de son décès, et après les premières douleurs de cette tragique perte, s’ouvre des enquêtes pour déterminer comment son héritage va être réparti.

Johnny Hallyday souhaitait tout laisser à Laeticia Hallyday et à leurs deux filles, Jade et Joy. Il considérait que ces premiers enfants étaient déjà grands et avait leur vie bien établies. Cependant, Laura Smet et David Hallyday refuse ce deal. Ils ont tout autant de mal que Laeticia, Jade et Joy Hallyday a voir partir Johnny. Ils refusent alors d’être ainsi évincés de l’affaire. De plus, la loi française est de leur côté car il est interdit de déshériter ses enfants.

Une « guerre » médiatique pour l’héritage du rockeur

Commencent alors des enquêtes et des duels d’avocats entre les deux parties. Il faudra attendre l’été 2020 pour qu’un accord soit enfin trouvé. Laeticia Hallyday conservera les villas, et les dettes de son défunt mari qui représentent quasiment la totalité de la valeur des villas, et Laura Smet recevra une partie de l’héritage de son père en argent. De plus, David Hallyday touchera aussi une partie en argent. Mais il décide de la laisser à Laura Smet. Si l’histoire peut enfin bien finir pour la famille de Johnny Hallyday, il semblerait que Jade et Joy ne soient pas totalement satisfaites.

D’après le magazine Closer, les plus jeunes du clan Hallyday verraient d’un mauvais œil le cadeau que fait leur mère à Laura Smet. En effet, elle aurait offert une guitare de Johnny Hallyday à Laura. Une guitare à laquelle les plus jeunes des filles du rockeur tenaient énormément. Jade et Joy Hallyday vont malheureusement devoir se faire une raison et se contenter du reste des affaires de leur papa. Le deuil n’est jamais une période facile. C’est toujours très délicat de composer avec les sentiments des uns et des autres. Car tout le monde ne gère pas cette situation de la même manière. En tout cas, la famille toute entière va pouvoir enfin faire son deuil dans la paix. Et c’est une chose qui réjouit toutes les parties concernées.

La volonté de paix a été plus forte que le reste

Laeticia Hallyday ne cachait pas son désarroi face aux querelles qui l’éloignait de la famille de son mari. Ses enfants aînés sont aussi importants pour elle qu’ils pouvaient l’être pour Johnny Hallyday. Entre la tristesse et la volonté de faire respecter ses dernières volontés, elle se retrouvait dans une situation très délicate.

Le calme est enfin retrouvé

Jade et Joy Hallyday ont tout fait pour épauler leur mère. Mais elles sont trop jeune pour comprendre tous les aspects de cette guerre médiatique qui s’est jouée. De plus, Laeticia Hallyday avait beau apprécier le soutien de ses filles, elle devait avant tout les protéger de tout ce vacarme. C’est alors en toute logique qu’elle décide de tendre la main vers Laura Smet et David Hallyday. Elle ne souhaite pas qu’ils la considèrent en ennemie. En effet, toutes les parties de cette « guerre » pour l’héritage n’était en réalité que de l’amour pour Johnny Hallyday, mélangée à de la douleur de le voir s’en aller si vite.

Heureusement, toute cette bataille est maintenant de l’histoire ancienne. Chaque membre du clan Hallyday peut à présent faire son deuil en paix. Et encore mieux, c’est le moment de prendre des vacances. D’après plusieurs médias en ligne, Jade et Joy Hallyday seraient en ce moment en vacances dans le Sud de la France chez leur arrière grand-mère. Pendant ce temps, Laeticia Hallyday aurait pris l’avion direction la Toscane pour rejoindre son amoureux, Pascal Balland.

Une page se tourne dans l’histoire de Johnny Hallyday, et pas des moindres. Le chapitre de l’héritage est enfin clos et la famille du défunt peut retrouver la sérénité.