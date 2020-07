Jade Hallyday 15 ans : poste de nouvelles photos trop dévêtue ! La toile est choquée !

Jade Hallyday publie une photo aguicheuse sur son compte Instagram, les internautes sont littéralement choqués !

Comme toutes les adolescentes de son âge, Jade Hallyday, 15 ans, maîtrise parfaitement les réseaux sociaux et aime à y partager son quotidien avec sa famille et ses amis. Jade Hallyday qui suit les pas de sa mère Laeticia et que l’on retrouve souvent entre Los Angeles où elle réside, La France et Saint-Barthélémy où elle y passe très souvent ses vacances. Souvent, loin de ses amis, Jade reste néanmoins toujours très proche et garde le contact grâce, notamment à Instagram.

Et s’il y a des fêtes que Jade n’oublie jamais, ce sont bien les anniversaires de ses amis. Pour célébrer l’anniversaire de sa meilleure amie, Capucine qui est si loin d’elle, la fille du célèbre rockeur Johnny Hallyday et Laeticia, a choisi de publier une série de photos souvenirs des beaux moments qu’elle avait vécus avec son amie lors de vacances sur l’île de saint Barthélémy, la résidence secondaire de son célèbre père et de Laeticia. Une très jolie pensée en cette journée si spéciale pour Capucine que Jade n’a certainement pas oubliée et avait décidé de lui fêter avec de beaux clichés pour rappeler leur merveilleuse complicité.

» Joyeux anniversaire à ma meilleure amie, mon autre moitié, my soul sister and my ride or die ! Tu me manques tellement fort, je suis si triste de ne pas être présente pour fêter ton anniversaire avec toi, mais sache que même si je suis à des km de toi, je suis toujours là pour toi, merci d’être là pour moi et d’être à mes côtés. Merci de toujours me remonter le moral quand j’en ai besoin et parfois, on a des hauts et des bas, mais on finit toujours par se réconcilier deux minutes après. On a vécu tellement de choses ensemble. Je t’aime « , écrit Jade en légende sa publication de son premier cliché.

Jade Hallyday et son amie apparaissent radieuses, en maillot, sur une énorme bouée gonflable en mer, sur les eaux turquoise de Saint Barth. La très jolie Jade, en petit maillot de bain deux pièces, prend alors une pose aguicheuse devant l’objectif de la caméra. Les deux jeunes filles s’amusent et profitent de ce bon temps passé toutes les deux.

L’ensemble de ses fans la complimentent sur sa beauté et sont ravis de ses photos de deux jeunes femmes. Malheureusement, un internaute ne sera pas du tout, mais alors pas du tout, du même avis. Choqué, il lui balancera » Arrêtez de poser de la sorte à votre âge !! « . Une critique assez virulente que fort heureusement ses fans ne manquent pas de relever et de prendre sa défense, rappelant que ce n’est qu’une jeune fille en maillot de bain qui s’amuse : « Tu n’es pas sa mère ! », » Il faut vivre avec son temps, elles ne sont pas vulgaires ! « , » Fichez leur la paix « , » Elles s’habillent comme bon leur semble « , ou encore » Éclatez-vous et ne tenez pas compte des gens frustrés », peut-on ainsi lire parmi les commentaires.

Jeune adolescente issue d’une famille célèbre, Jade Hallyday est habituée à vivre sous les feux des projecteurs depuis son plus jeune âge. Si elle n’a pas tenu à répondre à cette critique, elle a aussi sûrement reçu les bons conseils de sa mère Laeticia, habituée comme toutes les célébrités, à faire face aux critiques et jugements les plus acerbes tant sur la toile que dans les médias.