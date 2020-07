Jade Hallyday 15 ans: se montre sans vêtements sur insta.., la toile crie au scandale !

Jade Hallyday n’échappe pas aux loisirs des adolescentes de son âge : la fille adoptive de Johnny aime partager publiquement certains moments forts de sa vie sur les réseaux sociaux, et notamment des photos sur son compte instagram. Le 25 mai dernier, pour l’anniversaire de sa meilleure amie Capucine, elle partage une photo souvenir d’elles deux. Une photo qui pourrait paraître anodine, mais qui va choquer certains internautes.

Jade accompagne le cliché du message suivant: « Joyeux anniversaire à ma meilleure amie, mon autre moitié, my soul sister and my ride or die! Tu me manques tellement fort, je suis si triste de ne pas être présente pour fêter ton anniversaire avec toi, mais saches que même si je suis à des kilomètres de toi, je suis toujours là pour toi ».

“Saint-Barth”, l’île du clan Hallyday

En effet à ce moment-là, en mai, nous sommes en plein confinement et Jade est loin de son amie et ne peut assister à son anniversaire. Elle se rappelle alors les bons moments passés avec Capucine sur la plage de Saint-Barthélémy, l’île où le clan Hallyday passe beaucoup de temps et où Johnny est d’ailleurs enterré. Sur le cliché, Jade et Capucine posent en maillot de bain, assises sur une bouée gonflable qui flotte sur l’eau. Une internaute s’en prend aussitôt à elle : “ Arrêtez de poser de la sorte à votre âge !! ”.

D’autres personnes enchaînent sur des moqueries à l’égard de Jade qui aurait une attitude indécente pour son âge. Très vite, d’autres internautes au contraire volent au secours de Jade : “ Il faut vivre avec son temps, elles ne sont pas vulgaires ! ”, “ Fichez-leur la paix ”, “ Elles s’habillent comme bon leur semble ”, “ Tu n’es pas sa mère ! ”, “ Il faut être tolérant… ”, “Vous êtes toutes les deux ravissante.” Ou encore: “Éclatez-vous et ne tenez pas compte des gens frustrés ”.

Jade Hallyday en confinement à Los Angeles

Si Jade a toujours passé beaucoup de temps à Saint-Barthélémy, c’est aux Etats-Unis qu’elle a passé les derniers mois. Elle envisageait de venir quelques jours fêter son propre anniversaire à Paris en mars mais l’impossibilité de faire des allers-retours en période de confinement l’a obligée à rester en Californie. En effet, Jade vit depuis plusieurs années à Los Angeles, où elle est scolarisée, au lycée français.

Sous les feux des projecteurs depuis toute petite mais aussi chassée par les paparazzi à chaque instant, la fille du rockeur star saura sûrement surmonter cette mauvaise passe sur les réseaux sociaux. Querelle sur l’héritage de Johnny, déchirure entre sa mère Laeticia et ses demi-frère et soeur David et Laura, il ne se passe pas une semaine sans qu’elle ne soit citée dans les journaux. Sa vie est en quelques sortes rythmée par les scandales et cela ne risque pas de s’arrêter : récemment, la liaison Laeticia et le restaurateur Pascal Balland a été révélée dans la presse. Certains annoncent même un mariage, ce qui pourrait exposer beaucoup plus douloureusement Jade aux critiques.

Alix Brun