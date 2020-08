Jade Hallyday 16 ans : sa nouvelle marraine lui souhaite un joyeux anniversaire et les internautes s’énervent !

Jade Hallyday fête ses 16 ans le 3 août dernier. Un événement pour la jeune femme que Jade Hallyday est en train de devenir. Mais également un évènement important pour sa famille et ses proches. Personne n’a oublié de lui souhaiter un heureux anniversaire. Mais les internautes vont s’emballer devant la publication de Marie Poniatowski, la nouvelle marraine de Jade Hallyday. En effet, Jade Hallyday avait pour marraine Luana Belmondo. Mais cette dernière a montré être du côté de David Hallyday et de Laura Smet pendant les écueils à propos de la succession de Johnny Hallyday. Laeticia Hallyday, la mère de Jade, n’aurait donc pas souhaité la garder dans sa vie et encore moins dans celle de sa fille.

Jade Hallyday fête ses 16 ans, une étape supplémentaire vers l’âge adulte

Jade Hallyday est en train de devenir une très belle jeune femme. Ses nombreuses qualités sont énumérées de façon régulière par sa mère, sa sœur ou ses amis sur les réseaux sociaux. Mais pour lui souhaiter son anniversaire, c’est cette fois sa marraine qui aura pris le temps de partager une superbe photo sur Instagram. Cependant, sa marraine a changé et les fans de Johnny Hallyday ne semblent pas tous d’accords avec cela. Même si ils n’ont pas vraiment leur mot à dire, ils ne se gênent pas pour rappeler que Luana Belmondo avait ce rôle bien avant Marie Poniatowski.

En effet, ce sont de nombreux internautes en colère qui vont se mêler aux vœux de Marie Poniatowski pour l’anniversaire de Jade Hallyday. Sa publication était tout de même plus qu’adorable. Mais elle n’aura pas été du goût de certains qui n’oublient pas Luana Belmondo. Cependant, d’autres internautes prennent le temps de répondre aux détracteurs. En effet, ils expriment leurs vœux d’heureux anniversaire à Jade Hallyday en soulignant que ce n’est que l’amour qui compte. La colère et la haine n’ont pas leur place sous cette charmante publication. Et surtout, ceux que cela dérange n’ont qu’à passer leurs chemins.

Le message de la nouvelle marraine de Jade Hallyday fait réagir internet

C’est un message plein de tendresse qui est contenu dans les quelques lignes qui accompagnent la photographie. La photo représente Marie Poniatowski en compagnie de Jade Hallyday. Elles se baignent dans une piscine et regardent au loin, toutes les deux dans la même direction. La photo a plusieurs années comme la frimousse de Jade Hallyday le laisse supposer. Et dans les lignes qui accompagnent la photo, la marraine de Jade Hallyday envoie tout son amour à sa filleule. Elle ne manque pas de lui dire à quel point elle est fier d’elle en lui souhaitant un joyeux anniversaire. La marraine de Jade Hallyday la remercie également d’être qui elle est. Une personne forte, douce, qui épaule sa mère et sa sœur avec amour. Enfin, Marie Poniatowski dit à Jade Hallyday que son père serait extrêmement fier de voir la personne qu’elle est en train de devenir.

Les fans ne sont pas tous prêts à renoncer à l’ancienne marraine de Jade Hallyday

En effet, nombreux sont les fans qui s’accordent à 100% avec ce message. Cependant, d’autres ne comprennent pas bien pourquoi la marraine de Jade Hallyday a changé. Il faudra alors revenir sur les déboires judiciaires qui entouraient les conditions de l’héritage du papa de Jade Hallyday. En effet, Laura Smet et David Hallyday ne pouvaient pas être supprimé de la succession de leur père. La loi française l’interdit formellement. Bien que le testament de Johnny Hallyday ait été rédigé à Los Angeles, c’est la justice française qui a gérer cette affaire. Et les polémiques n’ont pas arrêter de pleuvoir sur les proches et la famille toute entière de Johnny Hallyday. Aussi, au milieu de toutes ses querelles, Laeticia Hallyday aurait jugé que Luana Belmondo, l’ancienne marraine de jade Hallyday, était davantage du côté de Laura Smet que du sien et de celui de ses filles.

Dans ces conditions, il devenait impensable que Jade Hallyday continue d’être la filleule de Luana Belmondo. Et Marie Poniatowsky devenait la candidate idéale pour ce rôle. Luana Belmondo avouait, dans un entretien avec les journalistes de Gala, apprendre dans les journaux qu’elle n’était plus la marraine de Jade Hallyday. C’est dire à quel point les rapports entre elle et la veuve de Johnny Hallyday s’était distendus. En revanche, la maman de Jade Hallyday est toujours aussi proche de Marie Poniatowski. En effet, Marie Poniatowsky connaît parfaitement Jade Hallyday. Et il n’y a qu’à voir le message que le jeune fille répond à sa marraine pour al remercier de son message pour comprendre qu’elles s’adorent.

L’amour reste plus fort que tout, il mettra un point final aux polémiques

Jade Hallyday écrit en commentaire de la publication de sa marraine qu’elle est tout simplement “la meilleure des marraines du monde”. Un message spontané, sincère et touchant. Mais il ne manquera pas d’être interprété comme une attaque à son ancienne marraine pour certains fans. En effet, c’est suite à cette réponse que les internautes se sont emballés. Ils tenaient à ce que Luana Belmondo ne soit pas oubliée de la sorte. Mais d’autres internautes font faire justice aux échanges tendres entre Jade Hallyday et sa marraine. Car ce qui compte c’est l’anniversaire de Jade et son bonheur. Et il faut bien admettre que Jade Hallyday et Marie Poniatowski sont très heureuses.