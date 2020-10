Jade Hallyday amoureuse? Elle est vraiment très proche d'un jeune garçon à Paris !

Laeticia Hallyday, accompagnée de ses deux filles a quitté Los Angeles pour rejoindre la capitale française. C’est l’occasion pour Jade Hallyday de retrouver un jeune homme très cher à son cœur. Les deux jeunes gens auraient été aperçus une nouvelle fois ensemble le vendredi 16 octobre. Toute la famille est actuellement présente à Paris. Car Laeticia Hallyday a de bonnes raisons pour revenir en France. C’est tout d’abord l’occasion pour elle de retrouver son compagnon Pascal Balland qu’elle n’a plus vu depuis plusieurs semaines. Leur dernière rencontre date de leur séjour sur l’île de Saint-Barthélemy. Mais la présence de Laeticia en Europe est également liée à la sortie du coffret en hommage à Johnny Hallyday.

En effet, le 23 octobre prochain sera une date très importante. Ce projet intitulé Son rêve américain sera enfin disponible à la vente. Laeticia devrait donc assurer la promotion de cet événement très attendu par les fans. Ce coffret qui comporte 3 CD et 2 DVD semble bien parti pour rencontrer un énorme succès. La mère de Jade et Joy s’était d’ailleurs montrée satisfaite de cette sortie ” Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny. Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul Coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration ” avait-elle déclaré en septembre dernier.

Laeticia Hallyday

Ce retour en France permet également à Jade et Joy Hallyday de retrouver leurs amis français. Entre leur vie à Los Angeles et Saint-Barthélémy, les occasions de passer du temps avec leurs proches restés en France deviennent rares. Jade s’est montrée particulièrement heureuse de sa rencontre avec un jeune homme dont elle semble très proche. À chacun de ses passages en France, Jade Hallyday semble immédiatement se diriger vers lui. Celui-ci n’a d’ailleurs pas hésité à publier sur son compte Instagram un cliché de cette belle journée. Âgé de 19 ans, ce garçon s’appelle Tristan Garnier Labadie.

Ver esta publicación en Instagram #StrawberryInParis 🍓♥️ @jadehallyday Una publicación compartida de Tristan Garnier Labadie (@tristanonair) el 17 Oct, 2020 a las 4:30 PDT

Les deux jeunes gens semblent d’ailleurs réellement beaucoup s’apprécier. Déjà en juin 2020, leur rencontre avec fait la Une de l’actualité. Beaucoup d’internautes se demandaient quel type de relation entretenait les deux stars. Car si Jade Hallyday a un nom très connu, Tristan est loin d’être un anonyme. Il a en effet une jolie notoriété sur les réseaux sociaux comme influenceur dont la carrière est en train de monter. Il est également DJ et travaille à la radio. Malgré leurs quatre ans d’écart, Jade Hallyday et Tristan semblent ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre. En juin dernier ils avaient tous deux partagé la même photo sur leur story. Les amis s’étaient retrouvés au restaurant et avaient choisi d’immortaliser le moment. Tristan avait identifié Jade en ajoutant un grand nombre de cœurs à côté de son nom. Et il avait rajouté la mention ” Reunited “. Depuis, des rumeurs court sur cette relation.

Malgré le couvre-feu imposé par Emmanuel Macron ces derniers jours, Jade Hallyday a bien la ferme intention de profiter au maximum de ce séjour parisien. Tristan et Jade Hallyday semblent entretenir une relation très fusionnelle ; les deux jeunes gens semblent inséparables. Mais pourtant, il leur faudra certainement bientôt se quitter. Car malgré les obligations de Laeticia Hallyday à Paris, le clan ne devrait pas séjourner très longtemps en France.

Car comme l’avouait la veuve de Johnny récemment, leur vie se trouve aujourd’hui aux États-Unis. D’ailleurs après la vente de leur immense villa à Los Angeles, la famille est actuellement à la recherche d’une nouvelle maison en Californie. De plus, Laeticia a toujours promis de respecter les dernières volontés de Johnny Hallyday. Le rockeur souhaitait en effet que Jade et Joy puissent terminer leurs études en Amérique. Et si Jade Hallyday vient d’obtenir son brevet des collèges en juin dernier, les deux sœurs sont encore très loin d’avoir terminé leur scolarité. Il existe d’ailleurs beaucoup de questions à ce sujet. Car Jade Hallyday et sa soeur seraient bien inscrites au lycée français de Los Angeles. Mais elles suivraient en réalité des cours à distance sans devoir se rendre dans l’établissement en question. Laeticia Hallyday a donc probablement imaginé cette solution pour permettre à ses filles de voyager avec elle. Car la veuve de Johnny ne pouvait éviter sa présence à Paris ces derniers jours. La sortie de l’album hommage du rockeur nécessitait sa présence.

Ver esta publicación en Instagram Back 🌤💕 Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 25 Jun, 2020 a las 4:33 PDT

Si Laeticia fait régulièrement la une de l’actualité, Jade Hallyday est également l’objet de nombreuses attentions. Il faut dire que la jeune adolescente est très présente sur les réseaux sociaux. Elle ne cesse de partager un grand nombre de clichés avec ses fans dès que l’occasion se présente. Elle compte d’ailleurs plus de 100 000 abonnés sur son compte Instagram. Mais cette exposition lui vaut également pas mal de critiques. Ces derniers mois, plusieurs internautes lui ont reproché de vouloir sauter les étapes. Des membres de sa communauté jugeaient que Jade s’affiche parfois dans des pauses ou dans des tenues pas vraiment en accord avec son âge.

Quelques remarques très déplacées ont également été formulées suite à certaines de ses publications. Mais Laeticia veille au grain.

Et généralement elle est très attentive à la vie virtuelle de sa fille Jade Hallyday. Elle a d’ailleurs avoué récemment avoir un droit de regard sur le compte Instagram de sa fille. Car la jeune femme est évidemment très exposée. Et la fille de Laeticia et Johnny n’est âgée que de 15 ans. Mais malgré les nombreuses critiques qu’elle reçoit, Jade Hallyday semble très loin de toutes ces considérations. Pour elle, la vie se limite à sa scolarité et à ses amis. Même si elle doit avoir conscience que son nom est un vecteur d’intérêt.

Toutes ses sorties sont l’occasion pour la presse de s’intéresser à elle. Et il est très difficile pour Jade Hallyday de passer incognito. Chacune de ses apparitions fait l’objet d’un grand nombre d’articles dans la presse et sur le web. Le moindre cliché publié par la jeune femme fait immédiatement un incroyable buzz. Et cette dernière photo en compagnie de son ami Tristan n’a pas échappé à la règle.