Jade Hallyday au plus mal! Déconcertée suite à ce drame capillaire, qu’a t’elle fait à ses cheveux!

Très présente à la une de l’actualité ces derniers jours, Jade Hallyday crée une nouvelle fois le buzz. Car la fille de Laeticia Hallyday a affiché un tout nouveau look ce lundi 26 octobre sur Instagram. En effet, l’adolescente a fait une sortie remarquée en arborant des mèches de cheveux d’un roux étincelant. Dans l’un des commentaires, la jeune fille explique tout. Jade a décidé de s’adresser à ses fans afin de raconter l’histoire de ce changement surprenant. C’est donc cette fois-ci l’apparence de la fille de Johnny Hallyday qui est au centre des attentions. Car ces derniers mois, les fans étaient en effet beaucoup plus intéressés par d’autres sujets.

Entre les histoires d’héritage et la relation amoureuse de sa mère, le nom de Jade à très souvent été cité dans les médias. La récente rupture entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland n’a donc pas échappé à la règle ; plusieurs observateurs se demandaient si ce nouveau tournant n’allait pas déstabiliser Jade et sa sœur Joy. Les deux jeunes filles semblaient en effet avoir retrouvé une nouvelle vie de famille. Mais ce fut finalement de courte durée.

Dispensée de présence à l’école jusqu’à l’année prochaine, Jade Hallyday est à Paris aux côtés de sa mère. Les cours sont effectivement suspendus à Los Angeles suite à la pandémie de covid-19. Mais l’écolière poursuit son instruction à distance. Chaque jour, ses leçons lui sont dispensées par un professeur américain. Laeticia a donc quitté les États-Unis avec ses filles pour assurer la promotion du coffret hommage à Johnny sorti le 23 octobre. Jade a donc tout le loisir de retrouver ses amis Français. Et de partager sa vie sur les réseaux sociaux. C’était l’occasion pour elle de publier un cliché de son nouveau style. Sa dernière publication a d’ailleurs immédiatement suscité un grand nombre de commentaires sur la toile. Plusieurs milliers de ses followers ont rapidement liké sa dernière photo. Ses fans semblaient bien avoir validé son nouveau look. Mais cette nouvelle couleur de cheveux n’aurait pas réellement été souhaitée par la jeune femme.

Jade a donc décidé de raconter sa mésaventure à ceux qui la suivent assidûment. En effet, cette teinte de cheveux serait le résultat d’un accident. Jade Hallyday avoue tout simplement s’être trompée de teinture ! Il ne s’agissait donc pas d’un choix délibéré, mais simplement d’une erreur de couleur. Sa sœur Joy n’a d’ailleurs pas manqué de la taquiner en la comparant à ” Un renard “. Les réactions sur les réseaux sociaux étaient également mitigées. ” Mon petit pokemon “, ” J’aime pas trop la nouvelle couleur “ ou encore ” Omgggg tes cheveux ” pouvait-on lire parmi les commentaires les moins flatteurs. D’autres followers semblaient au contraire valider le style de Jade par des réactions beaucoup plus enthousiastes : “ Trop belle “, ” Trop fraîche “, ” Ma rousse préférée ” ou encore ” Mon amr la plus belle “ n’en sont que quelques exemples. Cette nouvelle coiffure n’a laissé personne indifférent ! Tout cet été, Jade a également beaucoup communiqué avec ses fans. Certaines de ses publications ont d’ailleurs véritablement créé l’événement. Que ce soit à Saint Barthélemy, aux États-Unis ou en France, Jade partage son quotidien avec sa communauté. Ce dernier cliché aura une fois de plus rencontré un énorme succès.