Jade Hallyday: Ce petit tatouage qui fait couler beaucoup d’encre et polémique sur la toile

Jade Hallyday fait les gros titres de la presse people. En effet, une nouveauté vient de sauter aux yeux de ses fans et des amateurs de scoops. LDPeople a mené son enquête et vous raconte tout sur ce discret tatouage qui fait couler beaucoup d’encre.

Jade Hallyday est tatouée et ses fans ne s’en étaient pas rendus compte

Jade Hallyday est la fille aînée de Laeticia Hallyday. La jeune femme aura 17 ans en août 2021. Et aux alentours de son derniers anniversaire, celui de ses 16 ans, il est apparu un petit tatouage sur son poignet. Quel est ce motif ? Qu’est-ce qu’il représente ? Les fans du clan Hallyday et plus particulièrement de Jade Hallyday s’interrogent. La presse people s’est rendu compte que ce détail pouvait interpeller les internautes et les lecteurs. Mais tandis que Closer affirme que ce tatouage n’est apparu que sur une publication du 7 février dernier sur le compte Instagram de jade Hallyday, votre magazine LDPeople a poussé les recherches. Il s’avère alors que la première apparition de ce tatouage au poignet de la jeune femme date plutôt de l’été dernier. En effet, c’est entre le 11 et le 28 août 2020 que ce discret symbole apparaît.

Jade Hallyday est née un 3 août. Peut-être alors que ce tatouage est un cadeau d’anniversaire ? Ce qui est certain, c’est que la première publication du compte Instagram de la jeune femme qui témoigne de cet ajout encré date du 28 août dernier. Mais il est si discret sur son poignet gauche que peu de personne se sont rendus compte du phénomène. Le tatouage de Jade Hallyday représente une lettre « H » traversée d’une flèche. Une référence certaine à son nom de famille et à l’illustre réputation que son père, Johnny Hallyday, a donné à ce nom. Un signe d’appartenance et d’affection pour son « clan » et sa famille finalement.

Une discrétion qui change en fonction des domaines

Enfin, malgré tout ce que les internautes peuvent prétendre du manque de pudeur de Jade Hallyday quant au fait qu’elle aime prendre la pose sur Instagram, il faudra noter qu’elle ne s’est pas vanté de ce nouveau tatouage à son poignet. Effectivement, elle aurai pu mettre en scène une sorte de révélation sensationnelle de son premier tatouage mais Jade Hallyday sait visiblement rester discrète, n’en déplaise à ses détracteurs. Evidemment, cela n’enlève rien au fait que Jade Hallyday apprécie partager des photos d’elle en maillot sur Instagram. Et cela même au début du mois de février. La France peut bien faire face à l’hiver, la fille aînée de Laeticia Hallyday est quant à elle en train de prendre des bains de soleil à Saint Barth.

Jade Hallyday voit donc, sous cette publication, comme d’habitude se mêler compliments et réprimandes. Ses amis, sa famille et ses fans l’encensent tandis que certains de ses abonnés lui font la morale et l’invitent à s’exposer plus modérément sur les réseaux sociaux.