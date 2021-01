Jade Hallyday crée la polémique : Cette tenue choque les fans !

Jade Hallyday crée la polémique à cause de ses tenues ! Ces deux looks de la jeune femme ont choqués les fans

Depuis le décès de Johnny Hallyday, Jade a été mise sous le feu des projecteurs sans qu’elle ne s’y attende. Et depuis quelques mois, la jeune fille a troqué son rôle de petite fille modèle pour celui d’une adolescente qui vit pleinement sa vie ! Mais son attitude ne fait pas toujours l’unanimité auprès des internautes. La jeune femme est d’ailleurs souvent critiquée à cause de ses tenues osées. Jade Hallyday crée la polémique une fois de plus à cause d’un De ses looks tendances ? Il semblerait que oui !

Très présente sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday a dévoilé quelques clichés de ses dernières sorties sur Instagram. En seulement quelques heures, la jeune femme a récolté près de 11 900 réactions et 700 commentaires. Si cela est signe de sa popularité, tous ne sont pas de son côté !

Des vacances de rêve au Marrakech !

Désormais adulte, la fille de Laeticia et Johnny Hallyday a décidé de passer les derniers jours de 2020 avec des amis. Elle a d’ailleurs fêté l’arrivée de la nouvelle année avec ses derniers ainsi que Tristan Labadie, son chéri. Tous se sont rendus à la Villa Taj, au Marrakech où paysage de rêve et vie de luxe sont au rendez-vous. Les lieux appartiennent à la famille de Tristan aussi tout est préparé à l’avance pour leur confort !

Mais une fois de plus, Jade Hallyday crée la polémique en passant ces vacances de rêve loin des siens ! D’autant plus que les dernières photos qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux n’ont pas beaucoup plu à ses fans. Les avis divergent beaucoup quant au côté vulgaire de son look. Une situation qui n’est décidément pas à l’avantage de la jeune femme qui souhaite marcher sur les traces de sa mère et devenir mannequin.

Jade Hallyday crée la polémique avec cette tenue blanche !

Dernier soir de 2020, Jade Hallyday a tenu à faire les choses en grand. La jeune femme s’est d’ailleurs apprêtée pour l’occasion. Et pour faire rêver ses fans, elle a décidé de poser aux côtés de son compagnon dans une nouvelle robe tendance ! Seul hic, cette petite robe blanche est assez courte et dévoile donc une grande partie de ses jambes fuselées. Elle publie également un second cliché où elle prend la pose seule, mettant en valeur sa jolie silhouette.

Et les commentaires n’ont pas tardés à affluer ! Les fans ont été particulièrement contents de découvrir la sœur de Joy Hallyday aussi bien habillée. « Sublime » ou encore « trop jolie » peut-on lire parmi les compliments que les fans lui ont adressés à la suite de cette publication. De quoi lui faire plaisir puisque la jeune femme a fait beaucoup d’effort pour être aussi apprêtée !

Mais certains avis sont moins positifs. « Tu t’exposes trop » ou encore « Ça finit par être vulgaire » peut-on également lire parmi les réactions des internautes. En effet, ces derniers déplorent l’audace de la jeune femme pour son âge. Une leçon qui poussera peut-être Jade Hallyday à changer ? Ça reste à voir !