Jade Hallyday crée un nouveau SCAN-DALE! Trop “Provocante”, en petit haut blanc sur la toile

Âgée aujourd’hui de 16 ans, Jade Hallyday est devenue une véritable accro des réseaux sociaux. D’ailleurs tout comme sa mère Laeticia Hallyday, elles sont toutes deux très présentes sur Instagram. Sur son profil, Jade Hallyday ne cesse de poster un grand nombre de clichés. D’ailleurs, le dernier en date a encore une fois de plus créé l’événement. Vêtue d’un petit top blanc, la fille aînée de Laeticia Hallyday prend la pause. Et de toute évidence, ce n’est pas pour déplaire à sa communauté !

Jade Hallyday, un look streetwear avec pourtant un style hyper féminin

L’art de créer le buzz sur la toile

Pourtant encore très jeune, Jade Hallyday sait comment parfaitement utiliser les réseaux sociaux. Mais il faut bien avouer qu’elle a l’habitude. Car depuis son enfance, la jeune femme ne cesse de faire la une des médias. Pour la fille de Johnny et Laeticia Hallyday, ça fait véritablement partie de sa vie quotidienne. Dès son adoption, son visage se retrouve étalé à la une des magazines. Et puis la sœur de Joy vit parfaitement dans son époque.

Aujourd’hui, tous les adolescents ne jurent plus que par le web. Mais pour Jade Hallyday, c’est encore un peu différent. Puisque aussi bien son nom que son prénom peuvent très rapidement faire le buzz. Chacune de ses apparitions est susceptible d’être un véritable petit événement. Alors la fille de Laeticia n’hésite pas à user de cette notoriété.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Des clichés, et des milliers de likes !

Que ce soit sur son propre compte, ou sur celui de sa célèbre maman, les posts de Jade Hallyday deviennent rapidement viraux. Dès qu’elle apparaît sur la toile, les internautes n’hésitent pas à juger ses dernières publications. Le plus souvent, c’est pour la féliciter sur son naturel ou pour ses choix vestimentaires. Néanmoins, à certaines occasions Jade Hallyday est également l’objet de critiques. En effet, la jeune femme a aussi des détracteurs. Certains lui reprochent parfois d’en montrer trop pour son jeune âge. Aussi, on peut se souvenir de photos prises à Saint-Barthélémy qui ont littéralement fait scandale. Pourtant, Jade Hallyday paraît encore bien sage. Et cela semble tout à fait normal pour son âge. En réalité, s’afficher l’expose parfois à des commentaires désagréables. Mais la fille de Laeticia Hallyday a du répondant. D’ailleurs, elle a déjà prouvé par le passé qu’elle était capable de se défendre seule. Car lorsqu’on l’attaque, Jade Hallyday sait parfaitement répondre à la hauteur de l’agression.

Fort heureusement, ce n’est pas le cas pour cette dernière photo. Depuis un appartement parisien, ay s’affiche avec un pantalon et un adorable top blanc. Seul le gilet, nonchalamment baissé, laisse découvrir ses épaules. Dans un style angélique, la jeune fille sourit à l’objectif. Et de toute évidence, cette publication a véritablement ravi ses fans. Très rapidement après sa publication, la photo a récolté près de 10 000 likes. Et la quasi-totalité des commentaires est plutôt très élogieuse. ” T’es si belle mon cœur “, ” Tu es si jolie ” Magnifique “, ” Super jolie jeune fille “. Tels sont les réactions suscitées par Jade Hallyday. Il faut rajouter à ça, des centaines d’émoticônes en forme de cœur.

Une fois de plus, Jade Hallyday a bien réussi son coup : faire sensation sur la toile !