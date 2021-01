Jade Hallyday crée une énorme polémique avec ses photos dans son bain avec une amie!

Si elle n’était connue que comme la fille de Johnny Hallyday auparavant, Jade Hallyday est désormais une star à part entière ! Du haut de ses 16 ans, la jeune fille s’est créé une petite communauté sur les réseaux sociaux où elle est suivie par des milliers d’internautes. Une aventure qui a beaucoup évolué depuis le début de l’année 2020 et qu’elle compte bien perpétuer.

La période des fêtes de fin d’année a justement été la période idéale pour faire de nouvelles publications ! Et la jeune femme n’a pas manqué d’épater la galerie avec un cliché stylé, glamour et tout simplement original. Mais les avis divergent concernant ce moment qu’elle a passé avec son amie. On vous livre les détails !

Une popularité à controverse !

Il est bien loin le temps où Jade Hallyday posait aux côtés de sa mère et de sa sœur ! Après avoir fait le buzz dans une vidéo TikTok où elle dévoile ses talents de danseuses, la jeune femme a vu sa côte de popularité monter en flèche. Elle est donc rapidement devenue une des personnes les plus suivies sur le réseau social ainsi que sur Instagram. C’est d’ailleurs sur cette seconde plateforme qu’elle est la plus active.

Mais ses publications ne sont pas toujours bien vues des internautes ! En effet, certains clichés ont créés une certaine polémique…voire de grosses critiques. Il faut dire que la fille du Taulier peut être assez osée dans ses poses comme dans son choix vestimentaire. Et cela se confirme une fois de plus avec ce cliché inédit qu’elle a posté il y a quelques jours !

Jade Hallyday fait honneur à l’imprimé léopard !

C’est dans sa salle de bain que Jade Hallyday a décidé de se faire photographier pour cette nouvelle publication Instagram. La jeune femme prend la pose aux côtés d’une de ses amies qui se retrouve allongée par-dessus le bord de la cuvette. Quant à la fille de Johnny Hallyday, elle prend la pose de manière aguicheuse, un doigt devant la bouche !

Si jusque-là rien de surprenant, la jeune femme a voulu se démarquer avec un look hors du commun ! En effet, elle porte un chapeau imprimé léopard tout comme sa copine. Avec la légende « Cheetah Print », elle a fait l’unanimité côté style ! Néanmoins, les internautes n’ont pas tous été contents de découvrir cette nouvelle photo de la jeune fille.

Des avis qui divergent !

Une fois de plus, la publication de Jade Hallyday fait polémique ! En effet, seuls certains fans ont appréciés « l’esprit créatif » dont elle a fait preuve avec sa copine sur ce cliché. Bien sûr, les compliments sur leur beauté n’ont pas manqués d’affluer.

Mais une fois de plus, la fille de Laeticia Hallyday s’est fait critiquée pour quelques détails ! « C’est dégueulassse » peut-on lire parmi certains commentaires. Il faut dire que voir les semelles de la copine de Jade n’a pas ravi tout le monde !