Jade Hallyday crée une nouvelle polémique, dévêtue dans ses photos !

Jade Hallyday maîtrise les réseaux sociaux. Comme toute adolescente qui se respecte, elle est une adepte d’Instagram et de TikTok. Mais certains des contenus qu’elle y partage ne font pas l’unanimité. En effet, Jade Hallyday a la fâcheuse tendance de se présenter dans des tenues que certains qualifieront de vulgaires. Fan de mode et attentive aux dernières tendances, la fille de Johnny et de Laetitia Hallyday ne se demande pas si elle va choquer ses abonnés. Quand elle partage une vidéo ou une photo d’elle, elle ne doit pourtant pas ignorer que ses détracteurs vont encore et toujours lui demander de se rhabiller. L’ambiance est électrique sur la Toile.

Jade Hallyday embrase les réseaux sociaux alors qu’elle n’a que 16 ans

Jade Hallyday vit comme une adolescente comme les autres à travers les réseaux sociaux. Mais elle n’est pas une adolescente comme les autres. Depuis son plus jeune âge, elle est exposée au monde entier grâce, ou à cause, de la notoriété de ses parents. Fille aînée de Johnny et de Laetitia Hallyday, elle a grandi avec l’habitude de lire son noms dans les magazines et dans les médias en ligne. Cette grande attention portée à son image et à sa vie privée tient également aux nombreux fans de son père. Aussi, cela pourrait expliquer l’attitude paternaliste de certains de ses abonnés à son égard. Il ne faut pas oublier que les fans de Johnny l’ont vu grandir.

En effet, lorsque Jade Hallyday partage des publications qui la mettent en valeur de façon osée, nombreux de ses abonnés s’insurgent. Ils demandent alors à Jade de se rhabiller ou bien se demandent ce que fait sa maman et pourquoi elle l’autorise à se mettre ainsi en avant sur Internet. Pour l’adolescente de 16 ans, ce sont des messages qu’elle préfère ignorer. Elle reste maîtresse de son corps et de son image. Et l’adolescente est d’ailleurs une période charnière quant à l’image de soi. Jade Hallyday teste ses limites et se confronte aux regards extérieurs sans complexes. En revanche, les messages de ses détracteurs ne peuvent pas la laisser insensible.

Est-elle inconsciente des risques ou préfère-t-elle les ignorer ?

C’est donc entre deux feux que Jade Hallyday continue de vivre sa vie comme elle l’entend. Elle ne souhaite pas changer d’attitude sous prétexte qu’elle ne plaît pas à tout le monde. C’est courageux et mâture de sa part que de persévérer dans ses choix. Car publier des photos d’elle dans ses tenues favorites doit lui faire du bien et lui permettre de s’épanouir.

Alors, bien que nombreux de ses abonnés ne cautionnent pas les tenues qu’elle endosse, elle ne change pas son fusil d’épaule. Entière et confiante, Jade Hallyday ne semble pas prête de stopper les polémiques sur la Toile. De même, les détracteurs de l’adolescente ne sont pas prêts de lui faire des remarques quant à ses photos jugées osées.

Heureusement pour elle, Jade Hallyday reçoit davantage de messages complaisants et des compliments que de messages assassins.