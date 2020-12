Jade Hallyday, de retour à Paris, elle prend la pose en Betty Boop, les internautes adorent !

Depuis quelques heures, Lætitia Hallyday et ses filles sont de retour à Paris. Jade Hallyday profite de l’occasion pour faire partager un nouveau message à sa communauté. Ainsi, la fille de Johnny Hallyday décide de rendre hommage à une des icônes américaines les plus célèbres. En effet, l’adolescente de 16 ans prend la pause en faisant référence à la plus célèbre des pin-up d’outre-Atlantique. Betty Boop est donc mise à l’honneur. LD People revient sur ce dernier cliché publié par la jeune femme.

Jade Hallyday : un rêve américain

Une véritable globe-trotteuse

Âgée seulement de 16 ans, Jade Hallyday a déjà visité un grand nombre de pays. En effet, elle fait ses études aux États-Unis et vit à Los Angeles avec sa mère et sa sœur. À de nombreuses reprises, elle se rend également chaque année sur l’île de Saint-Barthélémy où elle a déjà ses habitudes. D’ailleurs, elle vient de passer quelques jours dans les Caraïbes dans la maison que sa mère possède. Aussi, ce séjour était également l’occasion de commémorer les trois ans de la disparition de son père enterré sur l’île.

Mais après ces vacances idylliques, tout le clan Hallyday se retrouve désormais en France. Dès lors, les tenues de la jeune femme ont radicalement changé. Jade Hallyday doit malheureusement oublier les températures clémentes et s’habiller plus chaudement. Ainsi, l’adolescente décide de prendre la pause avec un pull rouge en hommage à Betty Boop. Comme à son habitude, la jeune fille ravit ses fans avec cette dernière publication. LD People revient sur les réactions, suite à cette photo postée sur son compte Instagram.

Une photo validée par Laeticia Hallyday

Lorsque Jade Hallyday publie un cliché sur les réseaux sociaux, sa célèbre maman fait partie de ses premières fans. En effet, la veuve de Johnny Hallyday ne manque jamais de commenter les publications de sa fille. D’ailleurs, elle a déjà révélé être très attentive à la vie de Jade sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci encore, Laeticia Hallyday n’a pas manqué de réagir en réaffirmant son affection pour sa fille et en qualifiant son amour ” d’inconditionnel “. Mais la nouvelle compagne de Jalil Lespert n’est pas la seule à avoir été emballé par cette dernière photo. En effet, de nombreux admirateurs de Jade Hallyday se sont empressés d’ajouter un commentaire. Et tous vont dans le même sens parmi les milliers de réactions : Jade Hallyday est resplendissante.

Une fois de plus, Jade Hallyday créé donc l’événement pour son retour en France. Il reste maintenant à savoir si l’adolescente partagera quelques photos de ses prochains réveillons ? Et surtout où vont-ils avoir lieu ? À Marnes-la-Coquette en compagnie de sa mère et de son nouveau beau-père ou dans un autre coin du monde ? LD People ne manquera évidemment pas de vous tenir informé ! En attendant, Jade Hallyday va avoir bonheur de retrouver ses amis parisiens avant peut-être de s’envoler vers une autre destinataire. Mais, il paraît certain que Laeticia Hallyday ses filles ne se rendront pas aux États-Unis cette année. Alors où passeront-elles Noël et le nouvel an ? Suite au prochain épisode !