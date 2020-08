Jade Hallyday: des images inédites apparaissent pour son anniversaire de ses 16 ans!

Jade Hallyday fête ses 16 ans ! Un grand moment pour la fille de Laeticia Hallyday et pour ses proches. Elle reçoit de multiples messages pour lui souhaiter tout le bonheur du monde et faire d’elle la véritable reine de cette journée. De quoi attendrir les fans du clan et leur permettre de découvrir des photos inédites de Jade Hallyday. En effet, même Mathilde Balland, la fille de Pascal Balland, tenait à lui présenter ses vœux. Se faisant, elle partage elle aussi des images inédite de Jade Hallyday qui vont tout aussi ravir les internautes.

Jade Hallyday fête ses 16 ans, un événement important dans une vie

Jade Hallyday grandit à merveille. Elle devient une femme que sa maman regarde avec admiration. C’est un très beau message comme Laeticia Hallyday sait les écrire qui ne manquera pas de tirer quelques larmes à ses abonnés. Le 27 juillet dernier, elle attendrissait déjà Instagram avec un merveilleux message à l’attention de Joy Hallyday. En effet, la cadette de Jade Hallyday fêtait ses 12 ans. Et c’est à présent au tour de sa grande sœur de célébrer ses 16 printemps. La maman de Jade Hallyday va alors publier un message éminemment tendre et émouvant. Le tout accompagné de la vidéo dans laquelle sa grande fille souffle ses bougies.

La jeune femme en devenir est reconnaissante de toutes les attentions qui lui sont offertes

Jade Hallyday ne peut que se sentir fière après avoir lu le message de sa maman. En effet, Laeticia Hallyday détaille toutes les qualités humaines de son aînée tout en ajoutant que les mots ne suffiraient pas à toutes les énumérer. De plus, elle se rappelle aux souvenirs de l’arrivée de sa première princesse dans sa vie. Car Jade Hallyday est le premier enfant que Laeticia adopte avec Johnny Hallyday. Pas de doute, le rockeur ne doit pas se tenir bien loin. Il est forcément présent dans le cœur de toutes les personnes qui participent à cette belle célébration. Jade Hallyday est bien entourée et profite de ses proches pour une journée piscine. L’occasion pour elle de jouer les stars en compagnie de ses amies, comme le font toutes les jeunes filles de son âge.

Voir cette publication sur Instagram 16!🥳 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Août 2020 à 5 :18 PDT

Des messages attendrissants vont rythmer la journée d’anniversaire de Jade Hallyday

Jade Hallyday va recevoir de multiples messages et d’attentions pour ses 16 ans. Sa marraine, Marie Poniatowski avait elle aussi tenu à rédiger un joli message à sa filleule pour son anniversaire. Ce message avait suscité de vivres réactions de la part des internautes. En effet, Marie Poniatowski n’est pas la marraine « d’origine » de Jade Hallyday. Il s’agissait auparavant de Luana Belmondo mais Laeticia Hallyday a préféré lui retirer ce rôle. Sa position pendant la polémique qui entourait l’héritage du papa de Jade Hallyday n’aura pas satisfait Laeticia Hallyday. Ainsi, elle préfère choisir une personne que jade Hallyday connaît par cœur depuis des années pour assumer le rôle de sa marraine.

Les messages n’ont donc pas manqué d’affluer le 3 août dernier pour célébrer les 16 ans de Jade Hallyday. Mais un des messages qui va marquer les fans reste celui de Mathilde Balland. En effet, la jeune fille va poster des photos d’elle en compagnie de Jade Hallyday que les internautes n’avaient encore jamais eu le plaisir d’admirer. Ce sont alors des clichés inédits qui apparaissent pour l’anniversaire des 16 ans de Jade Hallyday. D’adoorables images de complicité entre Mathilde Balland et Jade Hallyday.

Les photos inédites sont remarquées par les fans, ils adorent

Toutes les deux en tenue de soirée, elles s’amusent devant l’objectif de l’appareil photo. Complices et ravissantes, voilà des photos qui ont du faire chaud au cœur de Jade Hallyday. Une énième attention touchante à ajouter au compteur pour l’anniversaire de ses 16 ans.

À Saint-Barthélemy, la fête bat son plein. Jade Hallyday a certainement passé une journée formidable. Rien ne manque à son bonheur, sauf évidement son cher papa. Mais encore une fois, Jade Hallyday ne l’enlève jamais de ses pensées. Johnny Hallyday accompagnera ses proches tout au long de leur vie, servant tour à tour de guide oui de garde-fou. Jade Hallyday sait qu’elle peut le rendre fier même si il n’est pas physiquement près d’elle. À seulement 16 ans, elle présente toutes les qualités pour être une femme accomplie qui a la tête sur les épaules.

Sa maman a effectivement de quoi être très fière d’élever deux jeunes filles aussi fortes de caractère. Joy et Jade Hallyday n’ont pas finit de faire la fierté de leurs proches. Les fans du clan Hallyday sont eux aussi très présents dans les commentaires de ces différentes publications pour souhaiter un merveilleux anniversaire à Jade Hallyday. Et à travers leurs messages, c’est l’amour qu’ils portent à son papa qui vient se transmettre vers elle.