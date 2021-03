Jade Hallyday dévoile de nouvelles photos de ses vacances au Maroc, Laeticia Hallyday réagit aussitôt !

Mercredi 17 mars, la fille aînée de Johnny Hallyday a eu un coup de blues. Jade Hallyday s’est remémoré les meilleurs moments de ses dernières vacances au Maroc. En effet, l’adolescente avait rejoint l’un de ses meilleurs amis, Tristan Garnier Labadie.

Il faut dire que ce séjour en a fait rêver plus d’un. Jade et ses amis se sont retrouvés dans une magnifique ville à Marrakech. Et bien sûr, il y a avait également une somptueuse piscine. Au sein de la rédaction de LDpeople, ce lieu nous a tout simplement fait rêver.

« Merci pour ces beaux souvenirs »

Pendant ses vacances, Jade s’est beaucoup amusée. A l’époque, elle avait déjà partagé quelques photos sur son compte Instagram. Mercredi 17 mars, elle s’est saisie à nouveau de son compte, nostalgique. «Petits souvenirs du Maroc », a-t-elle décrit en légende de plusieurs photos. Aussitôt, ses fans se sont régalés de ces quelques clichés. « Profitez de la vie », « Merci pour ces beaux souvenirs », pouvait-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.

Le plus incroyable, c’est que même sa maman, avec qui elle était en froid, a glissé un petit commentaire ! En effet, la veuve du taulier a publié un émoji en forme de cœur. Faut-il y voir un signe d’apaisement entre Laeticia et sa fille aînée ? Ou simplement une énième tentative de la chérie de Jalil Lespert pour se rapprocher de Jade ?

Pour le magazine Ici Paris, il ne fait aucun doute qu’il y a de la tension dans l’air. “C’est une crise d’adolescence, je crois. Au-delà de ça, surtout, elle s’entendait très bien avec Pascal Balland, (l’ancien compagnon de Laeticia Hallyday), elle s’entendait très bien avec lui.”

« Laeticia expose énormément sa vie, pour rester la vedette. »

Même son de cloche du côté de Bernard Montiel : « Elle trouve ça agaçant que sa mère passe ses journées à se prendre en photo sur la plage à Saint Barth, qu’elle passe sa vie à communiquer, parce que Laeticia expose énormément sa vie, pour rester la vedette qu’elle est peut-être, pour rester proche des fans, je ne sais pas » a ainsi expliqué récemment le chroniqueur sur le plateau de TPMP.

Jade Hallyday : « Ça fait très longtemps qu’elle est en guerre contre sa mère. »

Mais ce dernier ne pense pas que Jalil soit à l’origine de ces tensions. “Je ne pense pas que c’est Jalil vraiment le problème. Parce que c’est un mec adorable, c’est un mec très bien. Je ne pense pas que le problème soit là. En fait, elle est en guerre contre sa mère. Selon l’une des amies de Laeticia qui évidemment parle beaucoup et qui m’a raconté l’histoire. Ça fait très longtemps qu’elle est en guerre contre sa mère.”, a-t-il ensuite précisé. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous étions loin d’imaginer que ce problème relationnel durait depuis si longtemps !

Jade Hallyday : « Avant tout, elle est à l’heure des choix. »

Nos confrères du magazine Gala ont voulu en savoir plus sur la psychologie de Jade. Ils se sont entretenu avec le psychanalyste Jacob Azéroual. « Elle est à l’âge où sa vie commence à lui appartenir. Avant tout, elle est à l’heure des choix. », a-t-il ainsi avancé. Et de poursuivre : « Pour les adolescents comme pour les adultes, ces réseaux sont de formidables outils pour communiquer et garder le contact, surtout en cette période. Ils sont aussi de formidables outils pour développer des mensonges et refléter une réalité qui n’en est pas forcément une. », a-t-il ensuite poursuivi.

« Elle pourrait servir d’exemple pour d’autres adolescents ! »

La grande sœur de Joy a donc besoin d’affirmer sa personnalité et son monde via ses amis et ses réseaux sociaux. « Jade Hallyday dispose de beaucoup d’atouts, ajoute Jacob Azéroual. Elle est à la fois riche, jolie et célèbre. Il ne lui reste plus qu’à savoir ce qu’elle va en faire. Si elle ne cède pas à la tentation du “fake” (du faux, du bidon, ndlr) et revient à quelque chose de plus authentique, elle pourrait même servir d’exemple pour d’autres adolescents ! », explique également Jacob Azéroual dans les colonnes de Gala. Au sein de la rédaction de LDpeople, c’est tout ce qu’on lui souhaite !

