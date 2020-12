Jade Hallyday elle s’éclate en vacances, soleil et bikini, loin de sa mère et de sa sœur

Jade Hallyday a passé des moments en famille à Saint-Barthélemy avant les fêtes. Puis, elle les a accompagné à Paris pour le réveillon de Noël. Mais pour le réveillon de la nouvelle année, la jeune fille de 16 ans a décidé de célébrer l’événement entre amis. Direction Marrakech en compagnie de ses plus proches camarades afin de passer des fêtes au soleil. Jade Hallyday crée encore une fois la polémique sur les réseaux sociaux. Car nombreux de ses fans sont inquiets de la savoir loin de sa famille. Mais il faut bien que jeunesse se passe ! LDPeople vous raconte tout sur le séjour de Jade Hallyday qui commence à merveille.

Jade Hallyday s’attire les foudres des internautes à cause de ses vacances loin de sa famille

La fille aînée de Laeticia Hallyday prend son indépendance le temps d’un séjour entre amis. Certes, elle n’a que 16 ans et ne peut pas encore voler complètement de ses propres ailes. Mais il faut bien commencer quelque part. Et elle a la chance d’avoir son meilleur ami, Tristan Garnier Labadie, qui possède une villa sublime au Maroc. C’est donc à cet endroit qu’elle se rend avec un groupe de jeunes gens privilégiés pour un séjour au soleil. Piscine, bronzage, balades et restaurants au programme, Jade Hallyday concentre tous les regards. En effet, les fans de son papa et de sa maman sont inquiets de la voir loin de sa famille. Certains vont même jusqu’à interpeller Laeticia Hallyday pour lui rappeler les prérogatives de son rôle. Quel culot !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Jade Hallyday a pris l’habitude de faire la sourde oreille aux commentaires des internautes qui visent à lui donner des leçons. Elle est bien décidée à faire ce qu’il lui plaît, toujours dans la limite du raisonnable. Mais cette limite justement, ce n’est personne d’autre qu’elle même qui va se la poser. La jeune femme qu’elle est en train de devenir doit bien faire ses preuves de façon autonome pour imaginer avoir une vie à elle dans quelques années. N’en déplaise à ses détracteurs, nous sommes tous passés par là. jade Hallyday a simplement les moyens de le faire de façon plus grandiose puisqu’elle est la fille de Johnny et de Laeticia Hallyday.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tristan Garnier Labadie (@tristanonair)

Des images qui prouvent qu’elle s’amuse

Les jeunes gens qui accompagnent Jade Hallyday partagent de nombreuses photos sur Instagram. Des images qui permettent à leurs abonnés et aux autres de se faire une idée du contenu de leurs journées. Au Maroc, il fait beau et chaud et lorsque l’on est adolescent, tout est forcément mieux entre amis qu’en famille. LDPeople vous propose donc de découvrir quelques clichés qui viennent illustrer le quotidien de la fille aînée de Laeticia Hallyday. De quoi faire des jaloux mais aussi de permettre aux abonnés de Jade Hallyday de se réjouir pour elle. En effet, elle a l’air de passer d’excellents moments. De quoi finir l’année 2020 en beauté, avant de recouvrer le cocon familial.