Jade Hallyday en couple? Elle est dans les bras du fils d’un acteur connu?

Jade Hallyday profite pleinement de son été après avoir eu son brevet. Alors que sa mère et sa sœur ont déjà mis le cap sur Saint-Barthélémy, le jeune femme de 15 ans continue de s’amuser avec ses amis au Cap-Ferret. D’ailleurs, le mercredi 29 juillet 2020, elle s’est d’ailleurs affichée avec le fils d’un célèbre acteur.

Nouvelle histoire d’amour pour Jade Hallyday ?

Ce mercredi 29 juillet 2020, Jade a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram. Sur celle-ci, la fille de Johnny Hallyday apparaît aux côtés du fils d’un acteur assez connu en France. En effet, alors qu’elle fêtera ses 16 ans dans quelques semaines, elle a pris la pose avec Gabriel Diefenthal, le fils de l’acteur Frédéric Diefenthal notamment connu pour son rôle dans le film « Taxi« . En légende de ce cliché, on pouvait lire « Bae », une expression qui est l’abréviation de Before Anyone Else. Le terme est utilisé pour désigner une personne importante à leurs yeux.

Voir cette publication sur Instagram Bae🖤 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 29 Juil. 2020 à 10 :43 PDT

Simple histoire d’amitié ? Ou nouvelle idylle naissante ? C’est la question dont tout le monde se pose. On note tout de même que Læticia Hallyday a réagi à cette photo en publiant un commentaire où elle déclare : « Love is the air. I love you so much my absolute gem » ce qui veut littéralement dire : « Il y a de l’amour dans l’air »…C’est assez clair donc.

Jade de retour pour l’anniversaire de sa sœur

Après avoir passé des vacances à Agde, puis au Cap Ferret, Jade Hallyday a finalement retrouvée sa mère et surtout sa petite sœur. Il faut dire que malgré quatre ans d’écart. Joy et Jade Hallyday font tout ensemble. Inséparables, les deux frangines donnent l’impression d’être jumelles. Si les deux soeurs ont pu se séparer pendant les vacances, il était impossible pour l’aînée de louper l’anniversaire de Joy.

Quelques heures avant l’arrivée de Jade, Laeticia Hallyday avait partagé son émotion sur Instagram, en publiant un message à l’attention de sa fille : « Il y a 12 ans tu venais au monde et en même temps tu bouleversais nos vies désormais nous étions 4 à la maison, une vraie famille ! 12 ans de câlins de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite tant tu as rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses. 12 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans.. .12 ans d’un amour sans limites et sans condition… Joyeux anniversaire ma Joy d’amour Ta maman qui t’aime plus fort que tout« .