Jade Hallyday en couple? Cette fois-ci on connaît l’heureux élu…

Comme d’habitude, lorsque Jade Hallyday poste quelque chose sur les réseaux sociaux, les médias sont à l’affût. Aujourd’hui, via nos confères de Public, on apprend que la jeune fille est en couple. Découvrez qui est son petit-ami.

Jade Hallyday amoureuse d’un certain Tristan

Laeticia Hallyday ainsi que sa fille, Jade, ont fait leur retour du côté de Paris. Si la veuve en a profité pour faire la promotion de la sortie du coffret inédit de Johnny Hallyday, Son rêve américain, composé de trois CD et deux DVD, la fillette en a profité pour voir certains de ses amis. En effet, elle a notamment diffusé des photos sur son compte Instagram se montrant entrain de passer une belle journée en bonne compagnie. On a ainsi pu voir Jade Hallyday du coté de l’opéra garnier en compagnie de son amoureux. Comme vous le comprenez donc, si sa mère, Laeticia Hallyday, a retrouvé l’amour auprès de Jalil Lespert, il semblerait donc que l’aînée de ses filles ne soit pas non plus un cœur à prendre.

Laeticia Hallyday: sa fille Jade Hallyday en couple avec un garçon ? https://t.co/mGdxJrnLxD — News (@republiquedujap) November 4, 2020

Mais qui est ce mystérieux jeune homme ? D’après nos informations, il s’agirait de Tristan Garnier Labadie, 19 ans. Le jeune homme peut se vanter de sa carrière montante : radio, DJ, influenceur… il a plusieurs cordes à son arc comme vous le voyez. D’ailleurs quand on lit les récents commentaires, on peut se rendre compte qu’ils sont très amoureux. Quand Jade Hallyday poste une photo d’elle avec son amoureux, elle écrit en légende : “Tu me manques”, “Je t’aime fort fort !” ou encore de “Vite qu’on se retrouve”. Mais ce n’est pas tout, le jeune homme écrit : “Je suis amoureux”, ce à quoi Jade répond “awwww jtmmmmm”. Il ne fait donc plus aucun doute sur la nature de leur relation.

Le coup de foudre de Laeticia Hallyday pour Jalil Lespert

Jalil Lespert est un acteur d’origine franco-kabyle. Il est notamment connu et reconnu dans le monde du cinéma, pour avoir remporté en 2001 le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Ressources humaines. Quelques années plus tard, il passe à la réalisation et se fait connaître auprès du grand public après la réalisation de “Yves Saint-Laurent”, avec Pierre Niney. C’est justement dans ce but-là que l’homme va faire le premier pas auprès de Laeticia Hallyday. En effet, d’après les informations de Voici, ils se seraient rencontrés pour la première fois dans le but de discuter d’un biopic sur Johnny.

« Ils s’embrassaient sans cesse » : Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, c’est l’amour au grand jour https://t.co/I1lr6xJkQV — Gala (@GALAfr) November 5, 2020

Mais très rapidement, le courant passe. D’après une source proche de Laeticia Hallyday, c’est même le coup de foudre : “Laeticia a tout de suite craqué sur le côté intello de Jalil, il manie les mots avec force et élégance, sa poésie la touche énormément“. La même source poursuit son propos en disant que les deux trouvaient que c’était une évidence : Ils ont un peu le même esprit, ils se sont rapidement envoyés des mots très doux, très rêveurs… Ils se sont vus à Paris et se sont rendus donc très vite que ça matchait, c’est un coup de foudre”.