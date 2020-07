Jade Hallyday « énorme émotion » cette confession qui va la rapprocher de David !

Jade Hallyday, la fille ainée de Laeticia et du célèbre rockeur Johnny Hallyday, vient d’apprendre une bonne nouvelle de la part de son demi-frère, David Hallyday.

Si Jade pouvait comprendre les batailles et attaques juridiques et médiatiques que vit sa mère, concernant l’héritage de son père, avec son demi-frère et sa demi-sœur, les enfants de Johnny, elle doit être bien surprise, des paroles que vient de prononcer David. En effet, l’avocat de David Hallyday affirme que non seulement David ne fait pas partie de cette entente, pour la simple et bonne raison qu’il s’est retiré de toutes procédures judiciaires à l’encontre de sa belle-mère, pour transmettre ses parts à Laura, mais que de plus, ses sœurs Laura, Jade et Joy auront toujours été sa priorité. « Nous avons indiqué depuis le départ que seule compte la mémoire de Johnny et la protection des sœurs », a alors indiqué et précisé l’avocat.

Ce vendredi 3 juillet, Laeticia a décidé de mettre un terme définitif à cette bataille juridique qui dure depuis bientôt 3 ans, et signe un accord que le clan Hallyday valide. Si Laeticia Hallyday prend à sa charge la dette fiscale de Johnny d’un montant 30 millions d’euros et la réglera en revendant la luxueuse résidence de Marnes-la-Coquette, dans laquelle l’idole des jeunes a vécu son dernier souffle, et les deux magnifiques résidences qu’ils possèdent à Los Angeles, elle lègue aussi un peu plus de 2,5 millions d’euros à sa belle-fille, Laura Smet, qui exigeait cette somme en échange de l’approbation du testament américain établi en 2014 par le rockeur, ainsi que les droits d’auteurs de la célèbre chanson, Laura, titre qui était bien évidemment symbolique pour la jeune femme.

De son côté, David ne désirait qu’une seule chose, les droits du titre Sang pour sang que le chanteur de 53 ans avait composé pour son père en 1999, et qu’ils avaient tous deux interprétés en duo à de nombreuses reprises. « Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les deux aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille » seront les mots écrits et transmis par la maman de Jade et Joy pour retrouver une vie paisible. « Je choisis la paix » sont les mots clamés par la veuve du taulier qui souhaite définitivement passer à autre chose et se reconstruire pour une nouvelle vie dans les bras de son nouvel amour, Pascal Balland.

Quant à David, son avocat, Pierre-Jean Douvier, a confirmé que si celui-ci a soutenu sa sœur durant cette longue bataille, et qu’il était aussi très attaché à Jade et Joy, et que sa seule priorité n’était donc que de protéger ses trois sœurs, « David s’est retiré des négociations. On n’a rien signé, car on n’a rien demandé. C’est Laura qui a eu ce coup de sang, David l’a suivie par solidarité. Seules comptaient pour nous la mémoire de Johnny et la protection des enfants et on les a. » a indiqué son avocat, Pierre-Jean Douvier. Il rajoutera et fera savoir par l’intermédiaire de son avocat qu’il approuvait le comportement de Laeticia qui leur permettait de tourner cette page, et qu’il était également ravi de la gestion de l’image de son père par sa belle-mère.

Que de compliments et de paroles totalement inattendues de la part de David à l’égard de sa belle-mère et de ses deux demi-sœurs. Un grand pas vers une fin heureuse, à la guerre des clans Hallyday. Une nouvelle vie semble donc se profiler pour les Hallyday et la question reste de savoir si après toute cette histoire, Jade et Joy pourront-elles enfin de nouveau se rapprocher de leur grand frère ?

Laura, plus virulente durant ces longs mois de procédures judiciaires et qui ne comptait en aucun cas être déshéritée, semble visiblement elle aussi prête à enterrer la hache de guerre. Laura est enceinte de cinq mois et elle veut tourner la page », a confié l’un de ses proches dans les pages du Parisien, ce samedi 4 juillet. « Et elle a récupéré des objets de son père qui lui tenaient à cœur, un canapé, une statue, des santiags… » Une guerre entre les deux clans qui semble désormais se tourner vers une autre direction, celle de la réconciliation et d’un nouveau chapitre dans la vie de chacun.

Jade, qui vient d’obtenir son brevet des collèges avec la mention » bien », peut prétendre elle aussi dès aujourd’hui, à une vie plus sereine auprès de sa célèbre maman. Si Laeticia était très heureuse de retrouver l’homme avec qui elle partage sa vie à distance depuis bientôt un an, Pascal Balland, il semblerait que Jade soit aussi très ravie de ce retour en France. Une occasion pour la jeune adolescente de 15 ans de revoir ses amis français. Sur son compte Instagram, elle publiait une photo, le 25 juin dernier, de ses retrouvailles avec son meilleur ami, le jeune Tristan Garnier Labadie. Une photo pleine de complicité sur laquelle les deux jeunes posent, heureux de s’être retrouvé après une longue période d’absence. Tristan, un influenceur qui a près de 165 000 followers sur son Instagram, et dont la fille de Johnny Hallyday semble très proche. « Back », (de retour en français), Jade écrira en légende de sa photo. « Reunited ❤ » (Réunis), celui-ci annotera en partageant ce même cliché.

Ver esta publicación en Instagram Back 🌤💕 Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 25 Jun, 2020 a las 4:33 PDT

Il semblerait donc que les choses se soient finalement apaisées pour tout le monde après ces longs mois de combat. Depuis la disparition de Johnny, cette guerre familiale était effectivement devenue un long feuilleton, parfois un peu triste. C’est donc probablement avec soulagement que Jade et Joy doivent accueillir cette nouvelle pour espérer retrouver enfin un peu de sérénité. Même si leur maman a tout fait pour les protéger de cette histoire, difficile pour elles d’ignorer ce qui se passait au vu de l’étalage que cette succession a faite dans les médias.

Ce sera donc un tournant pour Jade, la jeune adolescente, qui aspire maintenant à mener une vie comme toutes les autres filles de son âge.