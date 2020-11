Jade Hallyday est revenue à Paris : l’ado poste de nouvelles photos qui créent Polémique sur la toile

Jade Hallyday a partagé un nouveau cliché d’elle sur Instagram, ce samedi 14 novembre 2020, et c’est son super ami Tristan Garnier Labadie, qui a pris cette photo !

C’est habillée de noir et de blanc, installée sur un canapé et regardant l’objectif telle une vraie influençeuse, que la fille de Laetitia et Johnny Hallyday pose sur cette jolie photo.

Au fil des mois, Jade Hallyday a su affirmer son style de plus en plus jolie, elle grandit et devient une vraie jeune femme qui, après avoir passé l’été en deux pièces à Saint-Barthélemy, est confinée à Paris.

Et ce n’est pas parce les sorties sont limités qu’il faut négliger son look ! Et elle sait très bien le faire puisque ce samedi 14 novembre 2020, la grande sœur de Joy Hallyday a partagé un magnifique cliché où elle prend la pose telle une pro.

Top blanc, pantalon blanc et gilet à capuche noir : la jeune fille a du goût même pour profiter d’une journée en intérieur.

En ce qui concerne les accessoires, Jade Hallyday a misé pour plusieurs colliers superposés et une paire de sneakers Nike !<

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Tristan Garnier Labadie était alors le photographe du jour, un ami très proche de la jeune femme. Ce jour là elle a passé la journée chez lui et e,n partie sur la terrasse pour le déjeuner. Au menu : du chirashi de saumon et avocat ! ILs ont même réussi à profiter un peu du soleil quelques moments.

Cet après les deux amis se sont emparés de TikTok pour réaliser une vidéo de danse.

Il faut dire qu’à leur âge, ils apprécient particulièrement cette application.

C’est à Lectoure dans le Gers, que Jade Hallyday avait passé un moment, quelques jours plus tôt, il s’agit d’une ville qui lui tiens particulièrement à coeur.

Son papa Johnny Hallyday aussi, appréciait fortement cette ville et y séjournait souvent pendant les vacances.

Et c’est là-bas que tout sourire, elle avait à nouveau prouvé son goût pour le style en arborant fièrement un haut multicolore !

“Alors que je suis sur le chemin de mon père… Je découvre Lectoure, ce village qu’il aimait tant.” Déclarait-elle solennellement, pleine de souvenirs, un an plus tôt, alors qu’elle y avait passé quelques jours…

Lorsqu’elle est revenue à Paris, la jeune fille a été réconfortée et très bien entourée.