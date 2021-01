Jade Hallyday et Jalil Lespert: c’est la guerre! Grosses révélations sur son beau père qui dérangent…

Il est toujours difficile d’accepter une nouvelle personne dans sa famille. Et pour Jade Hallyday et Jalil Lespert, il semblerait que le temps de la discorde soit arrivée !

2020 a été une année de changement pour Jade Hallyday. La fille du Taulier a fêté les 3 ans de disparition de son père mais aussi ses 16 ans. Un moment crucial dans la vie de jeune fille puisque désormais, elle n’est plus une enfant. Son attitude sur les réseaux sociaux en dit long également ! Mais cette transition n’est pas facile. D’autant plus que la compagne de Tristan Labadie n’est pas au bout de ses peines du côté de sa famille. Une situation qui a vite fait de l’énerver.

Selon une source proche de la famille dans Ici Paris, les choses ne vont d’ailleurs plus du tout entre Jade Hallyday et Jalil Jespert. Une révélation qui se confirme petit à petit avec par les derniers événements. Mais quel est le problème entre les deux proches de Laeticia Hallyday ? Et que pense cette dernière face à de telles tensions ? L’équipe de LD People a fait le point pour vous !

Une idylle qui chamboule tout !

Il y a quelques mois encore, Laeticia Hallyday filait le parfait amour avec Pascal Balland. Le célèbre restaurateur parisien était très épris de la veuve et appréciait beaucoup ses enfants. Une affection que Jade et Joy semblent lui avoir rendu puisqu’elles l’avaient rapidement apprécié de redonner vie à leur mère. Mais les choses se compliquent lorsque toute la famille part en vacance a Saint-Barth. L’ancien compagnon de Laeticia Hallyday se rend alors compte qu’il est encore dans l’ombre du Taulier. Une situation qu’il n’est pas prêt d’accepter aussi ils finissent par se séparer.

De son côté Laeticia Hallyday a dû expliquer les choses à ses filles. Un nouveau départ dans leur vie qui a quelques peu dérouté Jade et Joy. Mais ces dernières ont une fois de plus su faire la part des choses quand l’ancienne manequin trouve l’amour dans les bras de Jalil Lespert. Un nouveau couple ” qui s’aime comme des ados” et que les filles doivent de nouveau accepter. Malheureusement, c’est la que les choses coincent entre Jade Hallyday et Jalil Lespert ! En effet, il semblerait que la fille du Taulier ait décidé de déclarer la guerre au compagnon de sa mère.

Jade Hallyday et Jalil Lespert, rien ne va plus !

En seulement quelques mois, le couple de Laeticia et Jalil ont connus une grande avancée. Tous deux ont déjà emménagés ensemble à Marnes-la-Coquette durant le confinement. Et comme pour échapper à cette proximité, Jade a demandé à se rendre au Marrakech seule avec ses amis dès que la situation l’a permis.

La jeune fille aurait même demandé à ne pas être accompagnée par le chauffeur plutôt que sa mère à l’aéroport. Une situation qui en dit long sur sa situation actuelle. D’autant plus que Laeticia Hallyday ne semble pas savoir ce qu’il faut faire pour gérer cette crise d’adolescence qui commence à peine pour la jeune fille.