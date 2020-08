Jade Hallyday fait la fête à St-Barth et ose le “mini 2 pièces” les internautes réagissent!

Depuis l’île de Saint-Barthélémy, sur laquelle Jade Hallyday passe ses vacances d’été comme chaque année auprès de sa famille, la jeune femme semble très heureuse et resplendissante.

Depuis son retour des États-Unis en juin dernier, l’adolescente peut enfin profiter de cette période de vacances pour s’éclater avec ses amis et avec ses proches. Alors qu’elle a obtenu avec une mention bien son brevet, l’adolescente peut oublier les études durant quelques semaines et profiter à fond de la vie sur l’île paradisiaque qui était si chère à son père. Véritable addict des réseaux sociaux, elle profite de cette période pour gratifier ses fans de splendides clichés.

Des photos qui ne manquent pas de collecter un grand nombre de commentaires positifs de la part de sa communauté, et qui sont d’ailleurs aussi validées par sa mère Laeticia Hallyday qui est très attentive à tout ce que publie sa fille. Ces derniers jours, la sœur de Joy s’est affichée en 2 pièces vert fluo sur une publication qui a ravi ses abonnés. ” Tellement belle “, ” La plus belle ” pouvait-on lire en commentaire.

Ver esta publicación en Instagram @nina__tini you’re my best view 🧚🏼‍♀️🦋 Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 11 Ago, 2020 a las 10:42 PDT

Du côté de sa mère, elle aussi, avait décidé de poster un petit message sous la dernière publication de Jade. Un court texte en véritable déclaration d’amour « Tu es unique mon amour et je t’aime jusqu’à la lune et bien plus loin » écrivait la veuve de Johnny Hallyday à leur fille adoptive, qui devient peu à peu une belle jeune femme.

Jade Hallyday, âgée aujourd’hui de 16 ans, qui malgré les douleurs du passé, affiche son bonheur notamment sur de nombreux clichés qu’elle aime partager avec ses amis et sa communauté. Que ce soit entre copains, avec sa mère, sous la neige ou au soleil, la fille aînée de Laeticia publie régulièrement des souvenirs de ses meilleurs moments où elle paraît totalement radieuse. Affichant en permanence un large sourire, Jade profite de sa vie de jeune femme aussi bien aux États-Unis, qu’en France ou sur l’île de Saint-Barthélémy qui est pour elle un endroit très spécial. C’est dans ce lieu que son célèbre père est enterré et sur cette île qu’elle garde le souvenir de délicieuses vacances passées en famille.

Ver esta publicación en Instagram 16!🥳 Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 3 Ago, 2020 a las 5:18 PDT

Peu à peu, elle quitte le monde de l’enfance pour découvrir de nouvelles émotions. Elle aurait d’ailleurs un petit copain sur lequel elle reste néanmoins très discrète. Au vu des photos publiées sur son compte Instagram, c’est véritablement l’amitié qui semble au cœur de ses préoccupations, et nous pouvons l’apercevoir, à de nombreuses reprises, entourée de ses amis aux quatre coins du monde. Une vie particulière pour une adolescente qui dès son plus jeune âge a été exposée dans les médias.

Mais aujourd’hui, bien que sa célèbre mère garde un œil sur ses activités, Jade Hallyday commence à s’émanciper et à affirmer son caractère. Elle décidait donc, il y a quelques jours, de prendre la pose devant l’océan, dans un 2 pièces vert fluo en prenant une posture telle une véritable star. Si lors de certaines de ses parutions, des détracteurs lui reprochaient d’adopter une attitude pas encore tout à fait adéquate pour son âge, un grand nombre d’internautes prenaient sa défense en affirmant qu’il ne fallait rien y voir de mal. Il s’agit simplement d’une jeune fille, qui affiche son bonheur et sa joie de vivre en partageant des souvenirs de vacances.