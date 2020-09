Jade Hallyday fait passer un étonnant et choquant message à Wejdene !

Wejdene, chanteuse phénomène du moment, est soutenue par la fille adoptive de Johnny Hallyday (Jade Hallyday). Vous connaissez les tubes Anissa et Coco ? C’est avec ces chansons que Wejdene, chanteuse phénomène du moment, a conquis les Français.

La jeune femme, d’origine tunisienne, n’a jamais révélé son âge mais on sait maintenant qu’elle était bien mineure, grâce à un reportage diffusé sur TF1.

La jeune chanteuse est donc âgée de 16 ans, comme Jade Hallyday. Sur son compte Instagram, Wejdene a d’ailleurs reçu à de nombreuses reprises, le soutien de la fille de Johnny et Laeticia.

Jade Hallyday

Ver esta publicación en Instagram outfit of the day 🤎😻🌏 #BB Una publicación compartida de TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) el 17 Sep, 2020 a las 12:15 PDT

Installée à Los Angeles avec sa maman Laeticia et sa petite soeur, Joy, Jade like très souvent le contenu publiée par Wejdene sur le très célèbre réseau social.

Celle qui a inventé l’expression “Tu hors de ma vue! » Dans une une de ses chansons et qui a été reprises sur Tik Tok par de nombreux fans et même par Jean-Luc Mélenchon comme le rappelle à juste titre nos confrères du Parisien, prépare en ce moment la sortie de son tout premier album.

“Il t’appelle pour ton bac, toi tu parles à Macron ? Mais moi je m’appelle Mélenchon. Hors de ma vue, va voir ton Parcoursup”, scande-t-il. Pour enfoncer le clou, la légende de la vidéo précise : “Eh #Macron ! Tu hors de ma vue #pourtoi #anissa #TikTokTutos #Melenchon #premiertiktok » a-t-il repris, à sa sauce.

Certaines personnes prétendent même être la cousine dont la chanson fait écho, afin de capitaliser sur la réussite de Wejdene.

Mya Jazzi, s’est amusée à endosser ce rôle. Elle a même gagné plus de 30 000 abonnés après avoir repris le morceau pour “répondre” à l’artiste.

De nombreux ex en colère réclamant leur droit de réponse quant à cette chanson. Le rappeur Chiro par exemple, clame qu’il est réellement l’ancien petit-ami de la chanteuse.

Le clip d’« Anissa », posté au mois de mai dernier, a quasiment fait 60 millions de vues sur YouTube. Et l’histoire de la chanson certifiée « disque de platine » est celle– basée sur des faits réels – de sa séparation avec son ex. Un goujat qui n’aurait “pas de principes” et “pas de valeurs”, car il l’a trompé avec “une Anissa”, qui n’est autre que la cousine de la chanteuse.

Quant au prochain morceau, il sortira le 25 septembre prochain et sera baptisé sobrement « 16 ». Composé de douze titres, la starlette évoque même un morceau “très intime où vous allez en apprendre beaucoup sur moi” .Elle vient d’ailleurs tout juste d’enregistrer une vidéo avec le roi du gag, Greg Guillotin.

La confinement a ralenti de nombreuses activités, mais il a été bénéfique pour la carrière de Wejdene.

En 2019 alors qu’elle avait dévoilé 2 morceaux avec le label UMG de Feuneu, sa notoriété a explosé en avril 2020 à travers le défi #anissachallenge.

Ce défi consistait à reprendre le morceau sur TikTok. Un coup de buzz vraiment réussit pour Wejdene. En effet, le morceau a été repris plus de 900 000 fois sur la plateforme.