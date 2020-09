Jade Hallyday fait sa rentrée, mais dans des conditions très étonnantes, elle crée polémique !

Jade Hallyday célébrait ses 16 ans le 3 août dernier. La jeune fille n’a donc pas encore finit de se rendre à l’école. Alors, comme pour beaucoup d’élèves, la date du premier septembre sonnait l’heure de la rentrée pour Jade Hallyday. En revanche elle ne sera pas comme celles de la majorité des enfants. En effet, la crise sanitaire internationale causée par la pandémie change la donne pour certaines élèves. Si en France les cours à distance ne sont pas d’actualité pour la rentrée, les filles de Laeticia Hallyday ne sont pas logées à la même enseigne.

C’est l’heure de la rentrée pour Joy et Jade Hallyday

Jade Hallyday dit au revoir aux vacances et reprend son cursus scolaire. Comme l’indique une photo dans la story Instagram de sa maman, elle est de nouveau sur les bancs de l’école. Mais ce sont des cours à distance pour la jeune fille. Pas question pour elle de se rendre physiquement dans son établissement scolaire. La crise sanitaire pourrait être la raison qui la contraint à suivre ses cours depuis son domicile mais déjà l’année dernière, c’était du distancier pour jade Hallyday. En effet, sa sœur Joy et elle sont habitués à ce procédé. Laeticia Hallyday voyage régulièrement entre Los Angeles et Paris. Et pour ne pas faire défaut à l’éducation de ses filles, le cours par correspondance étaient privilégiés.

C’est effectivement ce que le public apprenait dans elle magazine Voici le 21 août dernier. La maman de Joy et de jade Hallyday ne pouvait pas se résoudre à laisser ses filles seules à Los Angeles pendant qu’elle était en déplacement de l’autre côté de l’océan atlantique. Jade Hallyday retrouvait donc ses professeurs et ses camarades le premier septembre pour une rentrée peu ordinaire. Inscrites dans un établissement français de Los Angeles. Dans cette école, les enfants des stars sont monnaie courante. En effet, Jade Hallyday et sa sœur sont les élèves d’un établissement scolaire qui reçoit également les enfants de Madonna, Salma Hayek ou encore Angélina Jolie.

Voir cette publication sur Instagram 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙁𝙧𝙞𝙙𝙖𝙮 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 🍔🌴 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 6 Mars 2020 à 10 :46 PST

Les cours à distance sont de rigueur

Une solution idéale pour que Laeticia Hallyday puisse voyager tout en permettant à ses filles de poursuivre leurs classes sans encombres. De plus, elles sont davantage à l’abris des risques de contagion liés au Covid-19 de cette façon. Joy et Jade Hallyday n’ont besoin que d’un ordinateur et d’internet pour se rendre virtuellement à l’école, de n’importe quel endroit sur le planète. Cependant, Laeticia Hallyday ne prévoit pas de les emmener faire le tour du monde. Il s’agit simplement de pouvoir faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Car toute l’année dernière et la moitié de celle-ci, la maman de Joy et de Jade Hallyday se déplaçait souvent. Il convenait d’être sur place pour résoudre des problèmes liés à la succession de leur papa.

Mais depuis qu’un accord a été trouvé entre Laura Smet, David Hallyday et Leatitia Hallyday, les voyages n’ont plus qu’une seule autre raison. En effet, Joy et Jade Hallyday accompagnent leur maman dans ses voyages lorsqu’il est temps de rendre visite à Pascal Balland. Car l’amoureux de la maman des filles réside à Paris. En tant que chef cuisinier, il ne peut pas se rendre à Los Angeles autant de fois qu’il le voudrait. C’est alors une relation à distance que le couple entretient en faisant des efforts réciproques.

Jade Hallyday a l’habitude des cours virtuel depuis son ordinateur portable

Jade Hallyday reprend donc les chemins de l’école sans bouger de chez elle. Une option que sa sœur suit elle aussi et que leur maman a privilégié compte tenu de leur rythme de vie. Et il faut bien avouer que c’est une aubaine cette année pour les filles de Leatitia Hallyday. Car la pandémie fait rage et les écoles pourraient rapidement devenir des clusters. En effet, nombreux sont les parents qui sont inquiets d’envoyer leurs enfants à l’école. Mais malgré la crainte, beaucoup n’ont pas d’autres choix. Pour continuer à travailler, ils ne peuvent pas garder leurs enfants à la maison.

L’épidémie de Covid-19 aura cependant permis à tous les élèves de la France de s’essayer à l’enseignement à distance. Et si certains ont adoré l’expérience, d’autres avaient hâte de retrouver leurs camarades et leurs professeurs. Pour Jade Hallyday, la question ne se pose donc pas. Et elle peut se réjouir de ne pas se retrouver confronter à des risques inconsidérés en participant à ses cours depuis son ordinateur portable.

Les pieds nus et dans un sweat-shirt douillet, c’est dans une position confortable que Jade Hallyday reprend les cours. Le stress de la rentrée n’est certainement pas le même pour elle que pour les jeunes gens de son âges qui doivent se rendre au lycée. Sur l’image que partage sa mère sur Instagram, les fans découvrent Jade Hallyday en pleine visio-conférence avec ses camarades de classe. Suivent-ils déjà un cours ou sont-ils simplement en train de prendre des nouvelles les uns des autres ? La maman de jade Hallyday ne donne pas de précisions. Ce que nous pouvons simplement déduire, c’est que c’est bien l’heure de la rentrée pour Jade Hallyday.

C’est la fin des vacances et de l’été

Après des vacances idylliques à Saint-Barthélemy, il est temps pour elle de poursuivre son éducation. Mais les retour se fait en douceur puisqu’elle n’a pas besoin de bouger de chez elle. L’objectif étant d’obtenir son baccalauréat dans les deux années à venir. En effet, Jade Hallyday a déjà 16 ans. Que le temps passe vite ! Jade Hallyday n’avait que trois mois quand elle est adoptée par Johnny et Leatitia Hallyday. Un coup de vieux pour les fans qui ont pu la voir grandir au fil des années. Et ce n’est évidement que le début.