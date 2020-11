Jade Hallyday fait SCAN-DALE! “Vulgaire”, “Provocante”, avec ses nouvelles photos sur la toile

Jade Hallyday fait encore une fois beaucoup parler d’elle en prenant la pose sur les réseaux sociaux. En effet, pour célébrer Halloween, l’adolescente n’a pas manqué de choisir un costume très saillant. Mais la plupart de ses abonnés sont des fans de son père, Johnny Hallyday, ou de sa mère, Laeticia Hallyday. Ainsi, pour la majorité, ils ne comprennent pas comment Jade Hallyday peut s’afficher ainsi aux yeux de tous. Le costume choisit par la fille aînée de Laeticia pour Halloween fait parler de lui et de nombreux internautes s’insurgent.

Jade Hallyday en fait-elle trop sur Instagram ?

Jade Hallyday a grandi avec l’habitude de voir son nom et son image dans les médias. À 16 ans, elle est comme toutes les adolescentes de son âge, ou presque, fascinée par les réseaux sociaux. Son compte Instagram est alors un peu comme un journal de souvenirs avec sa famille, ses proches et ses amis. Mais comme elle est une personnalité publique, étant la fille de Laeticia et de Johnny Hallyday, son compte Instagram est accessible à tous en ligne. En revanche, les regards accusateurs et les remarques désobligeantes à son égard ne la feront pas changer sa ligne de conduite. En effet, Jade Hallyday souhaite s’amuser et célébrer Halloween avec ses amis, qu’importe ce que ses abonnés auront à dire de son costume.

Voir cette publication sur Instagram Spooky Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 31 Oct. 2020 à 5 :31 PDT

Mais il faut bien avouer que le costume de Jade Hallyday est pour le moins osé. Il s’agit d’un bustier blanc en dentelles pour le haut, d’un short rose à carreaux pour el bas et le tout est agrémenter d’un serre-tête orné d’oreilles de lapin. Elle ne manque donc pas de rappeler les mannequins du célèbre Playboy magazine. Un magazine ordinairement interdit aux moins de 18 ans. Ainsi, un bon nombres des abonnés Instagram de Jade Hallyday décident de lui faire la leçon. Certains se demandent ce que fait Laeticia Hallyday pour laisser sa fille s’habiller de la sorte. Et d’autres sont plus vindicatifs et sont à la limite de l’insulte. En effet, certains des abonnés de Jade Hallyday voient de la provocation à travers ses publications Instagram. Ils la trouvent vulgaire et s’indignent donc sur la Toile.

Une énième image de la fille de Johnny et de Laeticia Hallyday qui fait polémique

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Oct. 2020 à 4 :04 PDT

Jade Hallyday ne fait pas parler d’elle sur ce thème pour la première fois. Aussi, il y a fort à parier qu’elle parvienne à se moquer des avis de ses détracteurs. Car ses amis et ses proches la couvrent de compliments et elle a l’habitude de faire la part des choses quand elle reçoit de nombreuses critiques. Un certain recul est effectivement nécessaire pour s’afficher de la sorte sur les réseaux sociaux. Il est déjà difficile, voire impossible, de faire l’unanimité et Jade Hallyday le sait. Alors, elle ne risque pas de tenter de satisfaire l’opinion publique à travers ses faits et gestes. Elle est simplement une adolescente de 16 ans qui profite de la vie. Certains de ses abonnés incitent d’ailleurs sur le fait qu’elle a bien raison de profiter ainsi et de se créer de superbes souvenirs.