Jade Hallyday grosse polémique, elle se fait « dézinguer fortement » par Pascal Balland

Leaticia Hallyday ne cesse de faire parler d’elle depuis la mort de Johnny Hallyday, que ce soit pour l’héritage ou pas son idylle avec Pascal Balland. C’est justement ce dernier qui a récemment fait parler de lui en commentant une photo de Jade Hallyday. Un commentaire qui a été jugé déplacé par de nombreux abonnés de la fillette.

Un été à Saint-Barth sans Jade Hallyday

Comme le veut la tradition tous les ans, Laeticia Hallyday passe ses vacances estivales à Saint-Barth. Mais la jeune femme a décidé de ne pas faire comme d’habitude et pose une condition pour sa nouvelle vie avec Pascal Balland. Dans un entretien avec Paris Match, la veuve de Johnny Hallyday a déclaré : « On va essayer cet été à Saint-Barth. Mais je réinventerai ma vie autrement. Dans un autre bungalow. Un espace que je n’ai donc pas occupé avec Johnny« . Un compromis qui devrait lui permettre de vivre des jours paisibles avec son compagnon.

Si Joy est bel et bien présente avec sa maman du côté de Saint-Barth et profite d’un tête à tête plutôt festif, Jade Hallyday de son côté, n’est pas de la partie. Cette dernière a décidé de profiter autrement de ses vacances. Comme elle l’affiche sur ses réseaux sociaux, la jeune adolescente de 15 ans passe le début des vacances avec ses copines au Cap Ferret, et semble s’éclater loin de sa maman et de sa petite sœur. Et elle a complètement raison.

Une polémique après une photo de Jade

Le début de cette polémique nous vient des réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. En effet, alors que Jade Hallyday avait publié une photo d’elle et de sa soeur dans un fast food, un commentaire de Pascal Balland n’a pas été bien pris par tout le monde. Ce dernier, a écrit en commentaire « Et moi ? » en s’adressant à Jade Hallyday. L’air de dire qu’il aurait bien aimé partager ce moment avec les deux filles de Johnny Hallyday. Ce à quoi Jade répond « Haha, la prochaine fois« . Si on a l’impression qu’il n’y a pas de quoi polémiquer, certains abonnés de la jeune fille ont dit que les propos de Pascal Balland étaient déplacés.

Voir cette publication sur Instagram 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙁𝙧𝙞𝙙𝙖𝙮 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 🍔🌴 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 6 Mars 2020 à 10 :46 PST

Ces abonnés précisément, ont donc dit que le jeune homme s’adressait aux filles de Johnny Hallyday et que ce ne serait jamais les siennes, ou encore pour lui dire que personne ne pourra remplacer le taulier dans le coeur de Jade et Joy : « C’est la fille de Johnny, pas vous » écrit une personnes« , « Je vous rappelle que les filles ont été adoptées par Johnny […] C’est totalement déplacé que ce Balland prenne la place de Johnny » écrit un autre. Pascal Balland a en revanche était défendu par quelqu’un : « C’est totalement déplacé ce commentaire !!!! Ça ne regarde qu’eux le lien qu’ils peuvent entretenir. Et tant mieux si elles s’entendent avec le compagnon de leur maman« .