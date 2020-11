Jade Hallyday : jupe trop (trop) courte, dans les bras d’un jeune homme, nouveau SCANDALE !

Depuis son arrivée à Paris, Jade Hallyday dévoile toutes sortes de photos. Ici, la jeune fille a dévoilé plusieurs clichés en minijupe blanche, accompagnée d’un garçon. On va vous en dire plus dans l’article.

Le nouveau cliché de Jade Hallyday ne fait pas l’unanimité

Jade Hallyday n’hésite pas à savourer ses moments dans la capitale en ce moment de confinement. D’ailleurs, elle partage l’ensemble de sa vie, ou presque sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de ses followers. Ainsi, ce mercredi 18 novembre, la jeune fille a de nouveau fait sensation sur Instagram avec sa pose de mannequin. En effet, on peut voir la fille de Laeticia Hallyday prendre une posture digne des plus grandes avec sa minijupe hyper à la mode, ainsi qu’un joli pull à fleur et de grandes chaussures noires montantes.

🚨 “Vraiment très laid”, “Grossier”, “Trop court”… Jade, la fille de Johnny dévoile un nouveau look, les internautes n’aiment pas du tout ! https://t.co/V6uhFCVb06 pic.twitter.com/XfHTTHgmui — Public Mag (@InsidePublic) November 19, 2020

Malheureusement pour Jade Hallyday, comme à chaque fois, les haters n’ont pas mis longtemps à se dévoiler. En effet, de nombreuses personnes n’ont pas du tout apprécié le look de la jeune fille : “Joli mais trop court pour une ado”, “La dérive commence”, “Très mauvais genre”, “Elle devrait surveiller leur tenue leur mère”, “On dirait qu’elle porte des chaussures orthopédiques !!!! Mais que c’est moche !!!!”, “Des échasses comme sa mère pour se grandir, c’est grossier et ça ne fait pas de belles jambes”, “Tu te la pètes grave on voit que le pognon coule à flot”, peut-on notamment lire dans les commentaires.

Folle amoureuse

Mais si cette fois-ci elle n’a pas fait l’unanimité, la plupart du temps Jade Hallyday fait parler d’elle en bien. En effet, il y a quelques jours, elle a notamment diffusé des photos sur son compte Instagram se montrant entrain de passer une belle journée en bonne compagnie. En effet, on peut voir la fille de Johnny Hallyday du côté de l’opéra Garnier en compagnie de ce qui semblerait être son petit copain. Mais qui est ce jeune homme dont la jeune fille est amoureuse ? D’après ce que nous savons, il s’agirait de Tristan Garnier Labadie, 19 ans.

Laeticia Hallyday: sa fille Jade Hallyday en couple avec un garçon ? https://t.co/mGdxJrnLxD — Actu (@republiquedujap) November 4, 2020

Le jeune homme sait tout faire puisqu’il a plusieurs cordes à son arc. En effet, DJ, Influenceur, radio, il peut se targuer d’avoir une belle carrière devant lui. D’ailleurs, les deux tourtereaux sont mignons ensemble et les messages qu’ils peuvent s’écrire, le sont également. En effet, quand Jade Hallyday poste une photo d’elle avec Tristan, elle écrit en légende : “Tu me manques”, “Je t’aime fort fort !” ou encore de “Vite qu’on se retrouve”. De son côté, lui il répond : “Je suis amoureux”, ce à quoi Jade répond “awwww jtmmmmm”.